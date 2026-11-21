民進黨台北市長候選人沈伯洋回顧去年接獲母親離世消息時，他透露自己一路從台北哭著開車南下，返家時何欣純也在場並給予無聲的擁抱，讓他感受到被接住的力量，也更堅定自己投入參選與走上民主道路的信念。他向台下支持者喊話，在現場看到的旗幟與人潮代表世代的盼望，呼籲大家帶著正向、溫暖與勇氣，朝著有光與改變契機的方向持續前行。

2026-11-21 01:05