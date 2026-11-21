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「欣瑩加油！」 鄭麗文：司法須公正 絕不能淪政治工具
28日將投票，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩團隊一名助理昨遭檢警帶走、工作室多台電腦亦遭帶離，徐欣瑩昨晚赴新竹地檢署絕食抗議，再轟是「台灣水門案」。國民黨主席鄭麗文深夜在臉書貼文聲援，高喊「欣瑩加油！」並強調司法必須公正，絕不能淪為政治工具。
鄭麗文表示，選舉只剩最後八天，徐欣瑩的助理卻突然遭到檢警偵訊，令人高度關切。她支持徐欣瑩捍衛司法公正的訴求，也心疼她為了表達抗議，不惜宣布絕食。
鄭麗文說，司法應該追求真相，而不是製造寒蟬效應；檢調必須說清楚執法依據，確保程序正義，絕不能讓人民對司法失去信心。
鄭麗文也強調，「欣瑩加油！」稱中國國民黨與徐欣瑩站在一起，也請徐欣瑩保重身體。
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