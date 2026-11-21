新竹縣長選戰倒數一周，國民黨候選人徐欣瑩競選團隊人員昨天下午遭檢警帶走，辦公室電腦也遭查扣，引發司法介選爭議。徐欣瑩昨晚9時5分宣布絕食抗議，截至今天上午8時許已持續約11小時，國民黨主席鄭麗文預計上午到場聲援，選前司法攻防持續升溫。

徐欣瑩昨天晚間前往新竹縣警察局抗議，質疑檢警選前8天突然採取搜索行動，不僅帶走20多歲的年輕助理，連競選團隊工作室內的電腦也遭查扣。她表示，當時正在關西參加問政說明會，突然得知助理遭帶走，另有同仁返回工作室後發現電腦不見，讓她相當震驚。

徐欣瑩質疑，選舉進入最後關鍵階段，競選團隊電腦遭查扣，當中可能包含大量選務規畫、競選策略及相關資料，是否影響後續選戰運作，甚至讓競選機密外流，都是她無法接受的問題。

徐欣瑩昨晚9時5分宣布展開絕食抗議，並於新竹地檢署前靜坐表達對檢警搜索行動的不滿。直到今天上午8時許，絕食已持續約11小時，她以實際行動抗議司法介入選舉，相關爭議也引發藍營高度關注。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚也公開聲援徐欣瑩，痛批司法粗暴介入選舉，質疑檢警在投票前夕採取大動作搜索，恐怕影響選舉公平性。

新竹地檢署昨天則發布新聞稿澄清，本案起因於民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告網路散布不實性影像，檢警依法偵辦相關案件，強調搜索與特定候選人或政治活動無關，並非外界所指的司法介選。

不過，到場聲援的竹北市民代表候選人、竹北市公所前機要秘書張益豪也質疑，他也提告了意圖使人不當選，甚至都指名是誰，但案子至今沒動靜，質疑檢警「看顏色辦案」。

隨著爭議持續延燒，國民黨主席鄭麗文也在臉書發文聲援徐欣瑩，強調「司法必須公正，絕不能淪為政治工具！」她表示，選舉只剩最後8天，徐欣瑩的助理卻突然遭檢警偵訊，令人高度關切，支持徐欣瑩捍衛司法公正的訴求，也心疼她為表達抗議而宣布絕食。

鄭麗文強調，司法應追求真相，而非製造寒蟬效應，檢調必須說清楚執法依據、確保程序正義，不能讓人民對司法失去信心，更喊話「欣瑩加油！中國國民黨與妳站在一起！」鄭麗文預計今天上午親自到場聲援。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊助理遭檢警帶走、辦公室電腦遭查扣，昨晚9時5分宣布展開絕食抗議，控訴司法介入選舉。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊助理遭檢警帶走、辦公室電腦遭查扣，昨晚9時5分宣布展開絕食抗議，控訴司法介入選舉。記者黃羿馨／攝影