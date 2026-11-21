民進黨台北市長候選人沈伯洋回顧去年接獲母親離世消息時，他透露自己一路從台北哭著開車南下，返家時何欣純也在場並給予無聲的擁抱，讓他感受到被接住的力量，也更堅定自己投入參選與走上民主道路的信念。他向台下支持者喊話，在現場看到的旗幟與人潮代表世代的盼望，呼籲大家帶著正向、溫暖與勇氣，朝著有光與改變契機的方向持續前行。

沈伯洋談及母親過去在太平居住許久，與何欣純互動密切，甚至有辦公室主任就住在母親家斜對面，長年受到不少照料。他形容母親生前相當關心政治，雖然始終擔心他從政會受傷、遭遇負面攻擊，但即便面對外界壓力，他仍選擇撐下來，期盼將母親給予的力量與責任轉化為照顧城市與人群的行動。

沈伯洋表示，昨天他下午陪同台中市長候選人何欣純進行車隊掃街前，先去拜望母親並前往廟宇參拜，隨後回到母親位於台中太平的老家整理物品。由於過去一年忙碌、較少有時間清理母親遺留的物件，當他拉開抽屜時，竟在最上方發現何欣純過去參選立法委員時的筆記本，且號次同樣為「一號」，讓他直呼巧合並感嘆對方如今看起來比筆記本時期更顯年輕。

沈伯洋談及母親過去在太平居住許久，與何欣純互動密切，甚至有辦公室主任就住在母親家斜對面，長年受到不少照料。他形容母親生前相當關心政治，雖然始終擔心他從政會受傷、遭遇負面攻擊，但即便面對外界壓力，他仍選擇撐下來，期盼將母親給予的力量與責任轉化為照顧城市與人群的行動。

民進黨台中市長候選人何欣純20日在烏日舉行造勢晚會，吸引六萬人到場力挺。記者黃仲裕／攝影

民進黨基隆市長候選人童子瑋（左七起）、新北市長候選人蘇巧慧、彰化縣長候選人陳素月、賴清德總統、台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋、桃園市長候選人黃世杰以及苗栗縣長候選人陳品安齊聚台中烏日進行造勢晚會。記者黃仲裕／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，在現場看到的旗幟與人潮代表世代的盼望，呼籲大家帶著正向、溫暖與勇氣，朝著有光與改變契機的方向持續前行。記者黃仲裕／攝影