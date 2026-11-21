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影／憶及去年生母驟逝 沈伯洋：是何欣純在我最低潮時接住我
民進黨台北市長候選人沈伯洋回顧去年接獲母親離世消息時，他透露自己一路從台北哭著開車南下，返家時何欣純也在場並給予無聲的擁抱，讓他感受到被接住的力量，也更堅定自己投入參選與走上民主道路的信念。他向台下支持者喊話，在現場看到的旗幟與人潮代表世代的盼望，呼籲大家帶著正向、溫暖與勇氣，朝著有光與改變契機的方向持續前行。
沈伯洋談及母親過去在太平居住許久，與何欣純互動密切，甚至有辦公室主任就住在母親家斜對面，長年受到不少照料。他形容母親生前相當關心政治，雖然始終擔心他從政會受傷、遭遇負面攻擊，但即便面對外界壓力，他仍選擇撐下來，期盼將母親給予的力量與責任轉化為照顧城市與人群的行動。
沈伯洋表示，昨天他下午陪同台中市長候選人何欣純進行車隊掃街前，先去拜望母親並前往廟宇參拜，隨後回到母親位於台中太平的老家整理物品。由於過去一年忙碌、較少有時間清理母親遺留的物件，當他拉開抽屜時，竟在最上方發現何欣純過去參選立法委員時的筆記本，且號次同樣為「一號」，讓他直呼巧合並感嘆對方如今看起來比筆記本時期更顯年輕。
沈伯洋談及母親過去在太平居住許久，與何欣純互動密切，甚至有辦公室主任就住在母親家斜對面，長年受到不少照料。他形容母親生前相當關心政治，雖然始終擔心他從政會受傷、遭遇負面攻擊，但即便面對外界壓力，他仍選擇撐下來，期盼將母親給予的力量與責任轉化為照顧城市與人群的行動。
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