國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因助理遭檢警搜索、帶走偵訊，昨晚赴新竹地檢署絕食抗議。美麗島電子報董事長吳子嘉凌晨到場聲援，痛批司法介入選舉，更直接點名賴清德總統指揮搜索行動，目的是改變選舉結果。他也表態願意陪伴徐欣瑩絕食，盼藉此開創新的政治里程碑。

吳子嘉表示，新竹過去幾十年在政治領域一直給人平和的印象，這次選舉卻突然成為全台關注焦點。他認為，司法不公與司法介選恐改變2026年選舉結果，更將矛頭指向民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，指控鄭家族涉及黑金勢力，企圖在選前最後一周改變選情。

吳子嘉指出，徐欣瑩將展開絕食抗議，絕食是一項安靜的活動，他非常樂意陪伴徐欣瑩共同進行，希望透過這次行動，為台灣政治創下新的里程碑。他強調，這不只是新竹選舉的問題，更攸關台灣民主與司法制度。

談到徐欣瑩助理遭檢警偵訊，吳子嘉回憶，自己10月22日也曾面對新竹地檢署的司法程序，當時即使只要求1萬元交保，他也拒絕接受，原因就是自認清白。他更當場痛批新竹地檢署是「鄭朝方家族的走狗」，引發現場支持者高喊附和。

吳子嘉質疑，僅是傳遞一張照片，是否有必要聲請搜索票、大動作搜索？他認為，檢警選在投票前最後一周採取行動，真正目的並非單純偵辦犯罪，而是企圖影響選舉。

他更直接點名賴清德，指控「這是賴清德指揮的行動」，聲稱因鄭朝方選情面臨困難，甚至牽動其他政治人物的選情，賴清德才會採取強硬手段。

吳子嘉強調，這次事件「是政治問題，不是法律問題」，指控執政者透過司法手段進行政治迫害，干預正常民主投票活動。他更警告賴清德，這次行動已讓台灣民主蒙羞，也讓過去民主前輩的努力受到屈辱，批評司法淪為政治工具。

吳子嘉最後表示，希望反抗司法不公的種子能從新竹萌芽，透過未來幾天的抗議行動，改變2026年選舉結果。

美麗島電子報董事長吳子嘉今天凌晨前往新竹地檢署，聲援國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩絕食抗議，痛批司法介入選舉，並表態願陪同絕食。記者黃羿馨／攝影