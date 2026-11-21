國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競辦20日遭檢警搜索，徐晚間赴新竹地檢署絕食抗議，再轟是「台灣水門案」。她更點名民進黨竹北市長候選人曾聖凱，質疑助理仍在偵訊，曾卻已發布新聞稿指控涉網路抹黑，質問「我們都不知道，他怎麼知道？」要求檢警交代案情是否外洩。

徐欣瑩表示，今天競選團隊一名20多歲女性助理遭警方帶走，辦公室多台筆記型電腦及電腦主機也被查扣，但團隊仍不清楚搜索具體原因。她質疑，檢警是否藉偵辦案件取得候選人的選戰資料及策略，痛批「在民主史上，竊聽、竊取對手選戰資料，還有選戰策略，都是違法的、可恥的醜聞」。

曾聖凱今天則發布新聞稿指出，自己近日接連遭網路抹黃，相關內容從PTT、Dcard延燒至各大社群平台，連妻子的私人帳號也遭辱罵。他先前已報案提告，今天獲悉警方查獲的嫌疑人竟是徐欣瑩的李姓國會助理，怒批「難道人民辛苦繳納的納稅錢，竟被拿來豢養選舉抹黃產業鏈？」要求徐欣瑩說明是否知情、教唆，以及有無動用公費助理及公務資源。

對此，徐欣瑩反駁，自己直到看到新聞報導，才知道案件可能涉及網路流傳的不雅影片及影射內容，強調從未看過相關影片，也不清楚具體內容，更不相信20多歲、負責設計工作的年輕助理會涉及網路抹黑。

徐欣瑩質疑，當事人仍在接受偵訊，競辦也尚未掌握案情，曾聖凱卻已對外指控她的國會助理涉案。「曾聖凱發新聞，哇，他都知道耶，我們都不知道耶！」她反問「檢警調有給結論了嗎？」質疑司法尚未調查清楚，就有人公開指控助理，形同未審先判。

徐欣瑩更追問，曾聖凱究竟透過什麼管道掌握偵辦資訊，是否有人提前提供案情？她懷疑背後可能存在政治操作，「我真的合理懷疑，這個背後是有人在編劇本，然後司法工具配合」，要求檢警交代資訊來源。

曾聖凱則強調，徐欣瑩不能以不知情帶過，並提出三項質問，包括李女是否領取公費薪資、徐欣瑩是否知情或授權，以及抹黃內容是否利用上班時間或國會辦公室設備製作、散布，要求司法機關追查背後有無指揮關係，宣示絕不和解、絕不撤告。

徐欣瑩也質疑其他幕僚電腦遭查扣的合法性，激動質問「你憑什麼帶走跟這個案子沒關的電腦？」更痛批「為什麼我們的國家機器變成小偷？」她再次形容事件是「台灣的水門案」，強調司法不該成為打壓異己的工具，宣示將持續絕食抗議，「我們絕對抗議到底！」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚前往新竹地檢署絕食抗議，質疑檢警選前搜索競選團隊涉及司法介入選舉，現場支持者到場聲援。記者黃羿馨／攝影