台北市松山信義議員選區昨藍綠選情都現震盪，國民黨議員秦慧珠近日發言引藍營不滿，黃復興系統黃國樑黨部昨通知不再支持她參與公職競選，並解除秦慧珠的黃國樑信義區常委職務，秦慧珠表達尊重，並強調問心無愧。民進黨議員許淑華則因日前稱市長蔣萬安到東發號「白吃白喝」，昨被北檢依違反選罷法傳喚，訊後請回。

國民黨松信選區提名五席包括秦慧珠、戴錫欽、新人李明璇和許原榮、民眾黨提名一席許甫，民進黨提名四席包括許淑華、張文潔、洪健益和新人郭凡，藍綠白共提名十席搶九席，最後一席爭搶競爭激烈。

黃復興系統黃國樑黨部主委廖旭東昨發聲，秦慧珠近期一連串言論及行為，已多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結與整體形象，「本人及相關幹部此前已多次勸告，希望妳能以大局為重，適時修正言行，惟迄今未見改善。」依職權解除黃復興黃國樑信義區常委職務，黃復興體制亦不再以組織名義支持其參與公職競選。

秦慧珠中午接受媒體人黃光芹節目專訪指出，她多年來出錢出力、努力把這個黨部經營得非常好，信義區黃國樑黨部在整個黃國樑北市黨部當中連續十年績效第一，「我會繼續努力，但是我對本黨的這個感情，對本黨的貢獻，我覺得不容抹煞。」

許淑華日前指控蔣萬安到東發號用餐沒付錢，質疑「白吃白喝」，蔣陣營批造謠，即使饒河夜市會長郭洪金鳳出面澄清，仍繼續造謠蔣「說謊」，向北檢告發許淑華意圖使人不當選，北檢昨首度傳喚許淑華出庭。

許淑華表示，為小市民發聲、說話，所說的事情，都是經過查證以後才說出來的，沒有造謠，會跟檢察官說明清楚，「相信司法會還我清白」。