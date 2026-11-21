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王惠美、魏平政 首度合體車掃
彰化縣長王惠美昨首度拉起國民黨縣長候選人魏平政的手高喊「凍蒜」，並陪同車掃；另彰化市鐵路高架化成攻防焦點，無黨籍候選人邱建富質疑多年仍未動工，批民進黨候選人陳素月當立委讓彰化人「等了一個寂寞」，陳反批是誤導民眾。
王惠美上午在芳苑鄉農會首度拉起魏平政的手喊「凍蒜」，下午更冒著寒風站上宣傳車，陪同魏平政前往鹿港、福興、秀水等地車掃。魏平政妻子及女兒也一同隨行，王惠美稱讚魏家團結，王惠美的姪子、縣議員候選人王信筌也加入車隊掃街。
王惠美呼籲鄉親勇敢站出來，支持國民黨及魏平政，投票前，會積極配合競選總部輔選。魏平政則感謝王惠美排出時間陪同車掃，認為此舉讓陣營士氣大振，對勝選更有把握。
邱建富指出，彰化市鐵路高架化規畫十五年，至今仍在綜合規畫階段，中央補助比例約百分之七十四，不如嘉義市百分之八十四、羅東百分之八十六，質疑陳素月擔任立委未能爭取更好的補助條件，讓彰化人「等了一個寂寞」。他主張機檢基地應盡速定案，提高中央補助比例並加速動工。
陳素月競總則反駁，扣除土地徵收費用後，中央對各縣市補助標準一致，彰化因土地徵收成本較高，才使補助比例看似降低。她將在綜合規畫審查時積極爭取中央專案補助，呼籲勿以錯誤算法誤導民眾。
魏平政表示，二○二一年公布的中央、地方分擔比例並非最終工程預算，應要求中央公開計算基準，並加快機檢基地、綜合規畫及環評程序，爭取合理補助。
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