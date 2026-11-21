南投縣長選戰進入最後黃金周。民進黨縣長候選人温世政昨天舉辦大型造勢晚會，邀請總統賴清德及綠營北北基桃市長候選人跨區站台，集結黨內政治資源催票。尋求連任的國民黨南投縣長許淑華選擇維持既定行程，今起連續六天全縣車隊掃街，力拚鞏固地方支持。

温世政昨晚間在南投市祖祠路夜市舉辦造勢晚會，以「洋流慧聚杰伴童行」為主題，安排董事長樂團主唱吳永吉登台暖場，並邀請台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰及基隆市長候選人童子瑋跨區助陣，賴清德總統則壓軸登場，替温世政拉抬聲勢。

這次造勢集結中央及跨縣市政治人物，展現民進黨對南投選戰的重視。温世政陣營希望透過賴總統及台北市長候選人沈伯洋等人的政治聲量，擴大媒體曝光，也藉由跨區串聯凝聚綠營支持者，為選前最後階段注入動能。

力拚連任的新竹市長高虹安在南投縣長許淑華的陪同下，以車隊掃街方式向選民請託支持。記者王駿杰／攝影

相較綠營大規模造勢，許淑華昨天僅出席集集火車站旅遊服務設施整建工程竣工發表會，沒有另外安排公開活動。許淑華表示，選舉最終還是要回歸政策本質，相信南投鄉親更重視候選人提出的具體政見。

許淑華表示，競選團隊將按照既定節奏衝刺，今起連續六天展開全縣車隊掃街拜票，向選民爭取支持。面對選戰倒數，她將透過密集車掃與地方基層接觸，持續傳達施政成果及未來政見。