距離投票僅剩8天，新竹縣長候選人徐欣瑩團隊一名助理今遭檢警帶走、工作室多台電腦亦遭帶離，國民黨立法院黨團表達嚴正抗議，並提出三點訴求，第一是說明查扣法源與必要性；第二是公開錄音錄影與通聯；第三是拒絕政治干預，追究到底。

國民黨團表示，依團隊所述，本案僅帶走一名設計同仁，工作室卻有多台電腦在不明過程下遭帶走。選前大動作查扣對手陣營多台電腦，已引發藉司法窺探選戰資訊的疑慮，檢警調應立即交代搜索與扣押法源，警政署長及內政部長亦須出面說明。

國民黨團指出，警方起初致電稱歐姓助理要求請律師，隨後卻改以「無來電顯示」電話單方面轉稱當事人不用律師。為何不讓當事人親自確認、又不敢顯示號碼？黨團強烈要求即刻公開偵訊全程錄音錄影與通聯紀錄，嚴防侵害法定辯護權。

國民黨團強調，針對徐欣瑩宣布赴地檢署絕食抗議，國民黨團將全力提供法律協助、守護基層青年。呼籲檢調嚴守行政中立，切勿淪為民進黨的東廠打手；警政署及內政部必須立即出面還原真相，還新竹縣民乾淨公正的選舉，否則黨團必追究到底。