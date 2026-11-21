嘉義市長選戰進入最後黃金周，藍白共推候選人張啓楷與民進黨候選人王美惠，選前最後衝刺，雙方各自祭出大型造勢、重量級助選陣容及密集街頭拜票，力拚將聲勢轉化為選票；嘉義縣長第二場政見發表會，民進黨蔡易餘和無黨籍吳品叡提出社福、護理人員獎勵等政見交鋒。

張啓楷今下午三時至五時，在中正公園舉辦「藍白大團結、旗開得勝」造勢大會，邀請立法院長韓國瑜、競總榮譽主任委員前副總統蕭萬長、台南市長候選人謝龍介、嘉市長黃敏惠以及多名藍白政治人物、民代和地方人士站台。王美惠今天展開全市車掃，周日將由立委王義川、高雄市長陳其邁陪同掃街拜票，廿七日選前之夜雙方在中央噴水圓環大型造勢遊行，全面動員造勢催票，拉高選戰氣勢贏得勝選。

嘉義縣長第二場政見發表會，吳品叡提出警消夜間勤務補助、寵物公園、廿四小時動物通報與救援整合，針對蔡易餘提出設籍嘉義縣滿十年、護理工作年資滿十年護理人員獎勵金，她提出實際從事護理工作滿兩年，即可申請一次性工作補助津貼，不以設籍年資為門檻，吸引護理人力留在嘉義。

蔡易餘提出「全齡守護」社福藍圖，從生育、托育、教育、長照到醫療全面規畫，包括凍卵保管費補助、提高生育津貼、孕婦施打ＲＳＶ疫苗、敬老金加碼及擴大醫療服務，四年「百億校園」計畫，推動雙語教育平權及校園建設，每校落實雙語教育，並補助偏遠學校教師宿舍、改善海線體育班住宿，與國立中正大學合作成立「矽光子半導體學院」，培育科技人才，讓在地人才留在家鄉。