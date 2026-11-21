台南市長選舉昨晚第二場政見發表會，國民黨候選人謝龍介與民進黨候選人陳亭妃再度交鋒烏山頭水庫光電板議題，陳強調自己立場從未改變，諷謝說法一變再變；謝反擊嗆陳亭妃說清楚：「堅持讓我們喝光電水到二○二三年嗎？」

政見會上，陳質疑謝龍介第一時間喊出要率挖土機拆，到現在尋找十五公頃土地替代，說法一變再變，實則法律行不通，「我不知道到底是哪一個啦！」

謝龍介反問陳亭妃，「堅持喝光電水到二○三二年嗎？」他在公辦政見會講台上擺關聖帝君神像，多次對神明發誓上任就拆除烏山頭水庫光電板，做不到就辭職，用四年的時間剷除過去卅三年的官商勾結；立法院昨三讀通過國民黨團提案全民退稅兩萬元，質疑「陳亭妃不支持市民領兩萬元」。

他說，要當市長，遇到問題就要正面回答。願不願意對人民負責、有沒有擔當，請陳亭妃拿出態度，別再閃躲。

無黨籍候選人葉人文說，他不受藍綠控制，當選最能監督兩邊；台灣Sor無法黨候選人蕭燐洪則批，台灣的雙語大餅已經花一百五十億元了，但連哪個雙語都講不清楚，這才叫荒謬。

謝龍介昨發布競選ＭＶ「府城彼盞燈」，以首度參選議員落敗後，決定重新出發的故事，訴說從政歷程；謝龍介競總發言人、市議員候選人蔡宗豪表示，一九九八年謝龍介首度參選市議員，他因婦女保障名額落選，獨自開車過四草大橋、帶著一箱橘子到海邊坐到凌晨。「二○二二年市長選舉謝龍介獲得卅八萬票，就是從這顆橘子開始」。

陳亭妃昨出席長老教會牧長祝禱會表示，去年她就提出台南所有水庫未來不再核准光電板、烏山頭水庫第一期光電板租約到期不再續租、成立監測委員會監督水質、用水安全及光電板清洗程序，立場沒改變。她也提出社宅增至一萬三千多戶、育兒家庭延長租期及補貼新青安貸款利息等，喊話在野快通過。