選戰倒數計時，藍綠陣營強力催票、固票，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨早赴苗栗輔選後，馬不停蹄趕回高雄車掃。國民黨市長候選人柯志恩一早赴立法院參與表決，錯失與民眾黨創黨主席柯文哲合體機會，不過白營重申，小草百分之百相挺。

柯志恩昨天緊急返回立法院參與表決，未能再現「雙柯會」。面對民進黨力催青年返鄉投票，柯文哲認為，青年願意返鄉投票值得鼓勵，高雄投票率若能提高，評估對柯志恩應較為有利，林于凱則說，高雄「小草」幾乎百分之百挺柯志恩。昨晚趕回高雄率車隊掃街的柯志恩，感謝民眾黨情義相挺，也希望藍白一起合作，未來高雄的政治才會愈來愈清明。

她同時提及，今晚將在鳳山舉行的造勢大會，希望所有市民到場打氣，「但無論如何，我絕不會動員警消或任何公會，希望大家都能自主參加」，酸了賴瑞隆陣營要求義消配額參與造勢一事。

柯志恩昨天中午在電視專訪時談到高雄痛點，她直言半導體、科技產業及Ｓ廊帶讓高雄脫胎換骨，走進市場、深入偏鄉，卻是另一番光景，ＡＩ紅利沒有進到大家口袋，城鄉差距、資源分配不均、環境汙染都需要被解決，例如沙拉油以前一桶賣八百、一千兩百元，現在都要翻倍。高雄不能只看光鮮亮麗的一面，還有很多地方需要照顧，若當選，一定成立「高雄平等辦公室」弭平城鄉差距。

賴瑞隆昨天上午以「客家女婿」身分前往苗栗陪同黨籍縣長候選人陳品安、市長候選人林月琴及縣議員候選人許櫻萍、徐筱菁車隊掃街，致贈「隆洋飄帶」表達祝福，期盼雙雙當選，未來有機會加深城市交流。結束苗栗助選行程後，下午趕回北高雄及市區車掃，車隊由田寮、阿蓮出發，再掃岡山、燕巢等地，沿途出現不少年輕人比出大愛心，更有支持者設計「隆雄賀」海報，展現熱情與創意。

今天傍晚，賴瑞隆將在旗山體育場舉辦團結應援大會，爭取東高雄九區選民支持。競總表示，搖滾區一發布就額滿，行政院長卓榮泰、立委蔡其昌及市長陳其邁都將站台。