選戰進入倒數階段，前總統蔡英文今天跨海抵達澎湖，陪同民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾展開宮廟參香祈福行程，蔡英文接連走訪湖西鄉與馬公市4間宮廟，現場吸引不少支持者到場迎接，甚至不斷高喊「實實！我愛你」，蔡英文也在現場呼籲支持者發揮影響力，協助實實在在的拉十票。

吳淑瑾競選團隊指出，蔡英文今天在馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在及多名地方民代與候選人陪同下，與吳淑瑾先後前往湖西鄉龍門觀音宮，以及馬公市烏崁靖海宮、鎖港紫微宮、西衛宸威殿參香祈福，行程期間，不少支持者手持創意標語牌到場聲援，蔡英文也沿途揮手致意並為民眾簽名互動。

針對此次輔選，吳淑瑾競選團隊表示，蔡英文在現場與年輕父母及長輩談及育兒與照顧議題，並肯定吳淑瑾提出的相關政見，包括推動12至18歲青少年機票半價以減輕離島家庭交通負擔，以及擴大幼兒園與國小課後、寒暑假延長照顧服務，協助雙薪家庭兼顧工作與育兒，蔡英文並向支持者喊話，期盼大家在選前最後階段幫忙催票。

吳淑瑾感謝蔡英文在選戰關鍵時刻專程到澎湖加油打氣，她提及2022年蔡英文曾為縣長陳光復助選並順利勝選，此次由她接棒參選4號，期盼能延續執政成果，在11月28日投票日前全力爭取更多澎湖鄉親認同。