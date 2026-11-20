民進黨今晚舉辦中部大造勢，賴清德總統壓軸登場，盛讚這次選舉提名的都是一時之選，由新世代扛起新的時代；他也強調，今天之所以匯聚台中，是因為台中好，台灣才會好，就從今天開啟新時代，城市競爭轉為城市合作、地方治理變成區域繁榮，往均衡台灣、進步台灣邁進。

民進黨今晚舉辦「洋流慧聚杰伴童行」造勢晚會，台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰、台中市長候選人何欣純等人齊聚。賴總統壓軸致詞，表示今天天氣有點冷，但現場爆滿的人群，相信心中都非常滾燙。

賴清德總統說，台灣面臨許多挑戰，國際上，俄烏戰爭打了4年還沒結束，美伊衝突依然持續，中共對台灣的打壓、統戰滲透愈來愈強，國內也因為國家路線不同，立院紛爭不斷；身為總統，他要勇敢堅強扛起使命，守護國家安全與自由民主，決不讓共產黨統治，也要照顧百工百業和2300萬人民。

賴總統指出，他還有1個責任，就是面對年底選舉，在各縣市尋找好人才，讓新世代扛起新時代，共同拚未來；這次民進黨提名了7個資深立委、7個律師、1個議長、1個市長、1個學者、1個醫師，還有澎湖縣長陳光復的夫人；這些人都是一時之選，非常好的人才。

賴清德總統強調，今晚是歷史性的時刻，十幾名縣市長候選人中，北北基桃、中彰苗的候選人齊聚台中，已經不是單純的造勢，更是跨縣市、跨世代共同承擔責任的運動，也因此，才把活動定位為「洋流慧聚、杰伴童行、迎向欣時代」；1滴小水滴力量有限，千千萬萬滴小水滴匯聚成洋流，就可以奔騰邁進。

賴總統也解釋為何要匯聚在台中，第一個原因是台中很重要，地理上位於中心，還有很好的產業與歷史文化，台中好，中台灣才會好，台灣才會好；第二，要推動區域治理，台中有機場與港口，位於交通要衝，如果可以扮演好串連的角色，中台灣會跟著台灣的好而進步。

賴清德總統說，第三個原因是因為台中需要好的市長，那就是何欣純。賴總統細數何的政治履歷，從議員到立委，也擔任過民進黨立院黨團幹事長，問政專業、善於協調，讓法案與預算都能順利通過，是國會的領袖，2020年立委選舉更是獲得全國最高票，是全國女狀元。

賴總統指出，何欣純已經診斷出台中的問題，有3個落差，分別是行政治理、區域發展與產業發展的落差，並提出社福、捷運效率、照顧中小微企業轉型與打造無人機產業園區等處方箋；自己當過台南市長，看市長很準，可以掛保證，何欣純未來絕對是五星級的市長。