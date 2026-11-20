選戰倒數，民進黨台中市長候選人何欣純推出「台中迎向欣未來」造勢晚會今晚登場，包括賴清德總統、台北市長候選人沈伯洋等人站台助講。何欣純批，台中過去八年市政效率不彰，盧市府治理思維「塞住了」，她很心疼。新台中交給何欣純，她未來將好好與中央合作，打造台中新未來。

晚會今晚7時10分在台中市烏日區日出停車場登場登場，吸引大批支持者冒寒風細雨到場。包括何欣純競總總召、立委蔡其昌，以及同黨苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、基隆市長候選人童子瑋、桃園市長候選人黃世杰、新北市長候選人蘇巧慧，以及台北市長候選人沈伯洋等人站台助講，在何欣純演講，最後由總統致詞壓軸。

何欣純致詞時，先感謝今天站台助講的沈伯洋、蘇巧慧等7名縣市首長候選人，並逐一推薦，並喊「綠色執政品質保證」，共同為台灣帶來穩健前行的力量；她講到沈柏洋時，她非常感恩已逝的沈母是她堅定的支持者，收藏很多她的競選小物，她非常感恩、感動，說著說著就紅了眼眶。

何欣純強調，打造新台中，她準備好了，這是一場正向、溫暖、快樂選戰，她準備好了，台中是第二大城市，有國際級的海空雙港等優勢，但可惜台中過去八年市政效率不彰，治安、公安、食安、校安等都出問題，盧市府治理思維「塞住了」，一件一件成為負面新聞，你心不心疼？我真的很心疼。台中不需要高高在上領導者，需要是願意傾聽、行動力的市長，她願意承擔，她願意更謙卑、更投入回報選民給她的支持。

何欣純指出，她走入台中市每個角落，看見市民改變台中渴望，新台中交給何欣純，她未來將好好與中央合作，打造台中新未來，讓台中均衡發展，用智慧創新拚產業第一，轉型成功等，成為市民的「神隊友」。

支持者今晚冒寒風細雨，參加民進黨台中市長候選人何欣純推出的「台中迎向欣未來」造勢晚會。記者黃仲裕／攝影

支持者今晚冒寒風細雨，參加民進黨台中市長候選人何欣純推出「台中迎向欣未來」造勢晚會。記者趙容萱／攝影