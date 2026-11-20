新北市長選戰倒數計時，針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹的曠世智能獲政府補助一案，新北市副市長劉和然今接受廣播節目主持人平秀琳專訪表示，他憂心若蘇巧慧當選，市政資源會不會也被拿來經營政治人脈、為個人下一步鋪路？面對外界疑問，要求蘇巧慧「把它講清楚。」

劉和然表示，台企銀創投投入2080萬元，國發基金投入1999萬9000元，既然2000萬元上下涉及不同的審查程序，國發基金就應說明，為什麼核定金額剛好比門檻少了1000元，金額由誰決定、投資案由誰審查，過程中有沒有檢視利害關係。

劉和然以最近看到一份市府公文為例，局處辦活動要簽敘獎，局長如果是利害關係人，連記嘉獎、敘小功，都得在公文上寫明：「我是利害關係人，我要自行迴避。」基層公務員連敘一個獎都得白紙黑字留下紀錄，涉及時任行政院長家人的四千多萬元投資案，更應逐筆交代審查和核定過程。

劉和然強調，蘇貞昌當過行政院長，這起投資案涉及自己女兒任職的公司，面對外界疑問應把它講清楚，曠世智能案處理方式讓人擔心，若蘇巧慧當選，市政資源會不會被拿來經營政治人脈、為個人下一步鋪路。他直言「我們就很合理擔心，她到時候上來以後，為了鋪陳自己的下一步，有多少資源要去養她的人脈、累積她的政治資源，讓她下一步繼續往前衝？」

此外，劉和然也提及八年前蘇貞昌參選時的深澳燃煤電廠爭議，當年地方反對深澳電廠，中央一路推到選戰後期才撤案，如今經濟部為了光電盤點三度發文詢問翡翠水庫設置光電板，而蘇巧慧更指那是假議題，他要問蘇巧慧，「那烏山頭水庫光電板是怎麼放上去的？」若今天蘇巧慧收到經濟部公文，敢不敢為了市民的飲水安全，明確回絕中央？

劉和然表示，地方選舉到最後就是攸關市民生活的議題，從翡翠水庫飲水安全，到曠世智能案的公帑運用，都值得繼續追問。他也引述馬丁．路德．金恩的話「在社會轉型的時候，最悲哀、最悲慘的一件事情，不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默。」他強調，李四川從臺北縣到新北市都曾參與市政，熟悉城市轉型與建設進度，「不僅不用磨合就能直接加速馬上接軌」。