台灣SoR無法黨台南市長候選人蕭燐洪，他的兒子蕭文乾參選台北市長，今晚在公辦政見發表會，他以父子對話方式轉述兒子提出的疑問，台灣推動雙語城市、雙語國家，已花費150億9267萬元，卻連「雙語到底是哪雙語」都說不清楚，才是荒謬、花錢太多。

蕭燐洪表示，兒子最近與他討論台灣雙語政策，連續提出三個問題，什麼是母語、什麼是外語、什麼是雙語？他原本以為答案很簡單，自己的母語是客語，外語是英文，雙語就是客語和英文，但兒子接著追問，他也會講國語、台語，這些又算什麼語言？讓他才發現，自己其實有三種母語。

兒子接著問，蕭燐洪一輩子帶歐洲旅行團，會講英文、西班牙文，這些算什麼語言？他回答是外語；兒子再問，不會講的德文、西藏文又算什麼語言？他同樣回答外語。會講與不會講的語言，都被歸類為外語。

兒子最後提出一個問題，台南過去曾宣示要在2024年成為雙語城市，台灣則喊出2030年成為雙語國家，究竟雙語城市、雙語國家、雙語政策所指的「雙語」，到底是哪兩種語言？

蕭燐洪笑說，兒子提醒他不要人身攻擊，否則台南市長選舉可能拿不到50張票，他則回嗆兒子在台北可能拿不到100張票。

蕭燐洪提到，這些日子以來，父子兩人感謝各界鼓勵，也感謝外界的質疑與嘲笑，很多人嘲笑他們父子，說他們很荒謬，說花錢太多；他說，兒子雖然現在是基督徒，過去曾學佛26年，也短期出家，平常話不多、說話很慢，但只要認真開口，全家都會認真聽。

蕭燐洪說，兒子這次認真到花了240萬元，只講了幾句話，他仍特別認真聆聽，也希望大家都能認真聽。昨天兒子很認真說，台灣雙語大餅、雙語大支票，雙語大美夢，已花費150億9267萬元，但至今連「雙語到底是哪雙語」都說不清楚，「這才叫荒謬，這才叫所花錢太多。」