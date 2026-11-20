台北市長蔣萬安晚間在士林承德公園發放「光榮台北」明信片，並與太太石舫亘合體，吸引大批民眾排隊領取並合影。家住士林的張小姐說，排隊隊伍太長，只好放棄，但跟朋友約好去參加下周五的選前之夜。

家住附近、24歲市民表示，「我是小草，只要民進黨不要當選就好」，自己上周有去參加安心大遊行。他在臉書粉專看到蔣萬安要發明信片，吃完晚餐就過來排隊，一方面是家中長輩也支持蔣萬安，就順便幫他們拿。Threads不少「洋流」，家人看了都很擔心蔣無法順利連任，也會使得他們更想出門投票。

蔣萬安除了發放明信片，隨後也赴士林夜市掃街，今天是周五，遊客不少，把現場擠得水泄不通，支持高喊凍蒜，蔣萬安除了忙著簽名、合影，不忘提醒民眾「一定要去投票」。

一名張小姐表態支持蔣萬安，直呼「洋流就是在作秀」，而且沈伯洋選舉花多錢，像是無人機，到底都花到誰的錢？現在的形象就是被包裝出來，但蔣萬安有執政經驗，擔任市長4年做了很多事，身為家長的自己，真的有感受到，例如營養午餐、生生喝鮮乳，的確是把錢回饋給人民。

40多歲市民許小姐家住社子，下午5時許在臉書看到活動訊息，趕快跑來等蔣萬安。她不諱言，之前對政治、大罷免無感，直到民進黨要推沈伯洋出來選，在想他是誰？受到刺激才站出來，因為自己有小孩，例如廢死、毒品等議題，民進黨和沈伯洋又攻擊得很厲害，讓她很憂心，如果台北市是這樣的市長，怎麼辦？

她說，蔣萬安正義、勇敢、有擔當、正派，做事又認真，為什麼不投？之前參加蔣萬安競總成立、上周參加安心大遊行，真的是第一次，都是因為蔣萬安，直呼支持蔣萬安不丟臉。下周選前之夜很想去，可是有小孩要顧，可能看直播或去一下就回家顧小孩。

國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚到士林基河路發明信片，蔣萬安太太石舫亘也陪同，民眾熱情排隊要和蔣萬安夫妻合照。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚到士林基河路發明信片，蔣萬安太太石舫亘也陪同，民眾熱情排隊要和蔣萬安夫妻合照。記者邱德祥／攝影。

國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘發明信片，民眾熱情排隊合照。記者邱德祥／攝影

國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘發明信片，民眾熱情排隊合照。記者邱德祥／攝影