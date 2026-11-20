韓國瑜陪同李四川新店車掃 提產業廊帶與軌道建設政見
國民黨新北市長候選人李四川今晚與立法院長韓國瑜合體，前往新北新店展開「海納百川」車掃拜票，儘管晚間氣候寒冷且夜色已深，沿途仍有許多當地鄉親開啟手機手電筒功能，以點點燈光為車隊應援。
包括立委羅明才、新北市議員黃心華、劉哲彰、陳儀君以及市議員候選人游皓麟等人都到場陪同。李四川與韓國瑜都穿白色外套，在車隊正式出發前，便有熱情的現場民眾在兩人身上貼滿五顏六色的愛心貼紙。
車隊行經新店大鵬華城社區一帶時，現場聚集大批等候的居民，高喊「凍蒜」與「川伯加油」等口號。不少民眾上前索取簽名、貼上愛心貼紙，有支持者致贈象徵好彩頭的蘿蔔表達祝福。面對夜色中民眾舉起手機手電筒揮舞的燈海應援，李四川與韓國瑜也在宣傳車上頻頻揮手並比出愛心手勢回應群眾。
在輔選談話中，韓國瑜從李四川的公務經歷切入向市民推薦。韓表示，認識李四川的朋友都知道，在過去長達40年的公務生涯中，李四川最鮮明的招牌就是「腳踏實地」四個字。
他細數李四川從新北市、高雄市到台北市的歷練，從最基層三職等的公務人員做起，一路晉升至最高的行政院秘書長職務，始終未曾讓民眾失望。韓國瑜認為，若李四川順利當選新北市長，上任第二天必定會選擇為市民全力以赴的道路，憑藉其行政歷練與工程經驗帶領市政前進，並呼籲選民給予支持。
李四川在受訪時感性回顧過去與韓國瑜在高雄市政府共事的經歷，提及兩人曾共同奮鬥推動「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設，如今在選舉期間再度攜手車隊掃街，讓他對老戰友的情誼感觸良多。他坦言今年新北市長選戰相當激烈，目前最欠缺是「拉票、催票以及出來投票」這三票，懇託支持者成為他的分身幫忙拉票，呼籲民眾在11月28日投票日不論晴雨都要出門投票。
除了情感訴求與催票呼籲外，李四川也針對大新店地區的未來產業發展提出具體政見規劃。他強調，未來將透過興建「蘆社大橋」，把北投士林科技園區連接到新北市，並結合軌道運輸以及台64線、台65線快速道路系統，將北士科、南港軟體園區及內湖科技園區等AI高科技產業聚落進行串聯，一路向南延伸至蘆洲、五股、土城、板橋與新店。
在產業園區的擴建方面，李進一步說明，未來市府將持續推動新店寶高智慧產業園區第二期計畫，致力於打造完整的AI高科技產業廊帶。他期盼透過完善的交通網絡與產業空間規畫，吸引更多國內外企業前來投資設廠，進而讓高科技產業與優秀人才都能根留新北市，帶動整體區域經濟的升級與轉型。
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