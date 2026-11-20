國民黨新北市長候選人李四川今晚與立法院長韓國瑜合體，前往新北新店展開「海納百川」車掃拜票，儘管晚間氣候寒冷且夜色已深，沿途仍有許多當地鄉親開啟手機手電筒功能，以點點燈光為車隊應援。

包括立委羅明才、新北市議員黃心華、劉哲彰、陳儀君以及市議員候選人游皓麟等人都到場陪同。李四川與韓國瑜都穿白色外套，在車隊正式出發前，便有熱情的現場民眾在兩人身上貼滿五顏六色的愛心貼紙。

車隊行經新店大鵬華城社區一帶時，現場聚集大批等候的居民，高喊「凍蒜」與「川伯加油」等口號。不少民眾上前索取簽名、貼上愛心貼紙，有支持者致贈象徵好彩頭的蘿蔔表達祝福。面對夜色中民眾舉起手機手電筒揮舞的燈海應援，李四川與韓國瑜也在宣傳車上頻頻揮手並比出愛心手勢回應群眾。

在輔選談話中，韓國瑜從李四川的公務經歷切入向市民推薦。韓表示，認識李四川的朋友都知道，在過去長達40年的公務生涯中，李四川最鮮明的招牌就是「腳踏實地」四個字。

他細數李四川從新北市、高雄市到台北市的歷練，從最基層三職等的公務人員做起，一路晉升至最高的行政院秘書長職務，始終未曾讓民眾失望。韓國瑜認為，若李四川順利當選新北市長，上任第二天必定會選擇為市民全力以赴的道路，憑藉其行政歷練與工程經驗帶領市政前進，並呼籲選民給予支持。

李四川在受訪時感性回顧過去與韓國瑜在高雄市政府共事的經歷，提及兩人曾共同奮鬥推動「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設，如今在選舉期間再度攜手車隊掃街，讓他對老戰友的情誼感觸良多。他坦言今年新北市長選戰相當激烈，目前最欠缺是「拉票、催票以及出來投票」這三票，懇託支持者成為他的分身幫忙拉票，呼籲民眾在11月28日投票日不論晴雨都要出門投票。

除了情感訴求與催票呼籲外，李四川也針對大新店地區的未來產業發展提出具體政見規劃。他強調，未來將透過興建「蘆社大橋」，把北投士林科技園區連接到新北市，並結合軌道運輸以及台64線、台65線快速道路系統，將北士科、南港軟體園區及內湖科技園區等AI高科技產業聚落進行串聯，一路向南延伸至蘆洲、五股、土城、板橋與新店。

在產業園區的擴建方面，李進一步說明，未來市府將持續推動新店寶高智慧產業園區第二期計畫，致力於打造完整的AI高科技產業廊帶。他期盼透過完善的交通網絡與產業空間規畫，吸引更多國內外企業前來投資設廠，進而讓高科技產業與優秀人才都能根留新北市，帶動整體區域經濟的升級與轉型。

立法院長韓國瑜今天晚間陪同國民新北市長候選人李四川在新店車掃，李向支持民眾握手致意，韓呼籲選民11月28日踴躍投票。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜今天晚間陪同國民新北市長候選人李四川在新店車掃，李向支持民眾握手致意，韓呼籲選民11月28日踴躍投票。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜今天晚間陪同國民新北市長候選人李四川在新店車掃，李向支持民眾握手致意，韓呼籲選民11月28日踴躍投票。記者黃義書／攝影