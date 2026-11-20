選戰倒數，民進黨台中市長候選人何欣純推出「台中迎向欣未來」造勢晚會今晚登場，包括賴清德總統、台北市長候選人沈伯洋等人站台助講。新北市長候選人蘇巧慧站台助講時，唱起「白沙屯媽祖」，並指出，何欣純成為我們的隊長，有堅定的勇氣，在台中市是最好隊長，從台中翻轉，一路到台北、新北。群眾高喊「新時代、新市長！」

晚會今晚7時10分在台中市烏日區日出停車場登場登場，吸引大批支持者冒寒風細雨到場。包括何欣純競總總召、立委蔡其昌，以及苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、基隆市長候選人童子瑋、桃園市長候選人黃世杰、新北市長候選人蘇巧慧，以及台北市長候選人沈伯洋等人站台助講，何欣純安排在晚間8時46分演講，最後由總統在9時1分致詞。

蘇巧慧說，感謝這次選戰有這個榮幸，代表民進黨參戰新北市長，更感謝與同黨台中市、基隆、桃園等縣市長候選人成為堅強的戰隊。我們談城市的願景、談城市的希望，公開、坦白地給選民檢視，甚至追溯學生時代。

她指出，選民可以看得出，站在你眼前的候選人，其實不需要什麼「人設」，因為一切從小一點一滴的累積，展現未來施政的價值與能力給大家看，用正面陽光態度，看到選民的需求，這也是「洋流匯聚、結伴同行」的價值。

蘇巧慧推薦，何欣純才是她的立院「大學姊」、是我們最好的隊長。她進立院還不到40歲，後來才知何欣純20幾歲就開始從政，是標標準準的青年世代。何欣純是衝很快的民代，她永遠都在選區打拚，我們在台北說她是「跑攤女王」，但是回到台中，何親自走訪中小微企業，參與活動，堪稱台灣的中小企業之神，中小企業的靠山。

蘇巧慧指出，大家可以看到，無論是何欣純、她或沈伯洋從一開始就不被看好，就是艱困的局面，我們非常努力、我們非常努力，所以我們一步一步會迎向勝利，對不對？這種在最艱難的時候，還要有勇氣。

支持者今晚冒寒風細雨，參加民進黨台中市長候選人何欣純推出的「台中迎向欣未來」造勢晚會。記者黃仲裕／攝影