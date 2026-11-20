南投縣長選戰進入最後黃金周，民進黨縣長候選人温世政今晚舉辦大型造勢晚會，邀請北北基桃4名市長候選人跨區助陣。賴清德總統壓軸站台火力全開，從國民黨過去執政爭議、現任縣長許淑華施政表現，到台中市長盧秀燕的捷運政策，接連提出批評，並以中央支持輕軌建設替温世政拉抬聲勢。

賴清德表示，南投鄉親過去給過國民黨很多次機會，前縣長李朝卿應該負責921地震重建沒想到卻貪汙，遭判刑656年，是全世界貪汙判刑最重、刑期最長的人；南投鄉親後來仍給國民黨機會，林明溱擔任縣長期間，卻安排親生兒子擔任縣長室秘書，月領8萬元薪水，對不起南投人，因此林明溱立委補選並未當選。

他接著將矛頭指向現任縣長許淑華，表示雖然沒有聽說許淑華牽涉司法案件，但南投這4年停頓，當其他縣市都在進步，南投停頓就是退步。他呼籲南投鄉親，過去已經給國民黨很多次機會，這次應該給民進黨、給温世政一次機會，讓他為南投打拚。

賴清德也以台中捷運延伸南投為例，強調中央支持地方建設的決心。他說，自己競選總統時曾提出支持台中捷運延伸南投，卻遭國民黨批評是騙票，認為捷運經費太高，南投根本負擔不起，不可能實現。

他緊接著批評台中市長盧秀燕，指出前市長林佳龍交棒時，台中捷運藍線已獲行政院核定，若依原計畫推動，如今應已完成，但盧秀燕上任後修改路線，將路線移到「有力人士」家中附近，不僅增加經費，也讓捷運藍線完工遙遙無期。

賴清德表示，只要台中捷運持續一條條興建，未來就有機會延伸到南投。温世政提出的輕軌計畫，經費約400至500億元，中央願意配合負擔8成，希望透過中央與地方合作，讓南投也能擁有軌道運輸建設，改善交通條件。