民進黨今晚在台中舉辦造勢晚會，台北市長候選人沈伯洋登台致詞，他認為之前一直在講雙城論壇，都是台北和大陸城市，但雙城應該先從國內城市開始，讓「1+1+1+1…」變成無限大；沈也引用印度詩人泰戈爾的詩句，說自己曾因為立院衝突等事情心懷恨意，但被台中市長候選人何欣純接住了。

沈伯洋表示，這次選舉走到現在，大家可以感受到，民進黨為選舉帶來很多新文化，正面講政策，他昨天開直播繼續講政策，線上竟然有7萬多人，衝到全球第四，世界各國都覺得很奇怪，其他直播都在玩最新發售的俠盜獵車手，只有他在講台北政策，這就是台灣民主可愛之處。

沈伯洋說，今天回到台中，他一直在想一件事，以前常講雙城論壇，指的是台北與大陸的城市，但真正應該討論的雙城，是台北與新北、台中、高雄、桃園等等，這才是雙城；台灣在走到國際之前，其實國內的城市更應該互相競爭合作。

沈伯洋舉例，現在的國內城市交流頂多是交換吉祥物、交換小吃，這只是在認識彼此，不是交流；他之前把東泉辣椒醬加到雞蛋糕上，不同的東西加在一起，會引起很多討論，台北與台中也有更多可以加在一起的東西，比如AI和無人機、新創和廠房，再怎麼加，台中還是台中，但台中可以更好，台北也是。

沈伯洋強調，這就是為什麼今天要在台中大串連，每個城市1加1加1加1，就會變成無限大，讓台北、台中、每個縣市都變得更好，再走向國際與真正的一線城市交流，那才是台灣的特色。

沈伯洋再次回憶亡母，他今天下午與何欣純車掃之前，先到太平看望媽媽，也整理了一下空房；拉開抽屜時，最上面的就是何上上屆選立委的筆記本。言及此處，沈不禁哽咽，去年母親去世，他從台北一路哭著南下，一到家就看到何欣純站在門口，雖然什麼也沒說，卻給了自己一個很大的擁抱。

「我覺得那時候被欣純姐接住了」，沈伯洋說，那份被接住的心情，一直延續到現在，讓自己更肯定今天參選的民主之路是對的，這是條接續媽媽、接續何欣純，也接續自己的康莊大道；洋流本就存在社會每個角落，既是正向、溫暖與勇氣，更代表著方向。

沈伯洋肯定，現在是朝著有光的地方往前流進，是朝著改變的契機、民主前輩的靈魂、媽媽對他的盼望向前流進；他們身上背負著無數責任，但沒有悲傷，而是帶著盼望與喜悅的心情，他相信現場這麼多的小水滴，也是因為相信這道光，才願意一起前進。

沈伯洋最後引用泰戈爾的詩句「若因為失去太陽而流淚，也將失去星星」；他擔任立委後，先是在立院衝突，被藍白造謠抹黑，再到去年母親過世，心中曾經充滿恨意，失去了太陽；但這一年來，他嘗試成為自己的太陽，也希望成為別人的太陽，何欣純就是他的星星，拜託大家珍惜星星與希望。