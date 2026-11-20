民進黨台南市長候選人陳亭妃昨晚第二場政見會聚焦在市政藍圖，從產業、農漁業到交通福利，承諾打造37區均衡發展，其中居住政策，提出「社宅加青安3.0」雙軌方案，中央與地方社宅目前已達1萬2054戶，未來朝1萬3000戶以上努力。

陳亭妃指出，台南社宅申請存在區域落差，市中心申請踴躍，部分外圍區域則有供需不均情形，未來將依人口分布、就業區域及家庭需求，精準配置住宅資源。

社宅申請將以家戶所得及家庭結構為評估依據，照顧青年、新婚家庭、育兒家庭及65歲以上長者。針對有學齡前兒童的家庭，提出更具彈性的居住保障，未來社宅租期若延長至12年，家中仍有學齡前兒童者，將爭取讓居住期限延伸。

購屋方面，將配合中央青安3.0政策，協助青年及婚育家庭購屋。依規劃，最高貸款成數8成、最長40年，含5年寬限期，一般家庭最高貸款1000萬元、新婚家庭1200萬元、育有未成年子女家庭1500萬元。前三年利息優惠2碼（0.5%），第四年起逐年調降，優惠期間共6年，實施期間為2026年8月1日至2029年7月31日。

陳亭妃提出婚育家庭社宅延長租期及青安3.0利息補貼構想，讓有新生兒、學齡前兒童及未成年子女的家庭獲得更多支持。

她強調，未來施政將以人民需求為優先，整合中央與地方資源，讓溪北不再被忽略、溪南持續進步，促進台南37區均衡發展。

針對烏山頭水庫光電板爭議，陳亭妃重申立場始終一致，核心原則是水質安全、資訊透明、全民監督。她指出，去年10月14日在立法院質詢時已提出4項要求，包括未來不再核准水庫設置光電執照、烏山頭水庫既有光電板租約於121年4月23日到期後不再續租、確認水質安全並獨立公開監測資訊，以及光電板清洗作業公開化，邀請地方共同見證。

陳亭妃表示，未來若當選，將成立烏山頭水庫光電板監督小組平台，邀請公民團體、地方意見領袖及專業人士參與，全程掌握水質監測及設備運作，清洗作業也將邀請地方代表見證，相關資訊獨立公開，接受社會檢驗。

她強調，水庫是民生重要水源，不能拿市民飲用水安全冒險，只要監測發現異常或疑慮，就立即要求停止光電板運作，並啟動必要調查與處置。