國民黨台中市長候選人江啟臣今晚舉行山城大造勢，現場湧入上萬人，氣氛熱烈。江啟臣大進場時，支持者爭相伸手握手，甚至出現「只看得到手、看不到人」的景象，不少站在糾察隊後方的民眾也拚命伸長雙手，希望與江啟臣握手致意。

江啟臣一路走了十多分鐘才抵達舞台。新北市長侯友宜提到現場近百名海外助選團成員，直言這場造勢規模宛如總統級，在其他縣市長選舉場合並不多見，足見江啟臣在外交領域頗有成績。

江啟臣表示，希望未來當選台中市長後，海外朋友不只是回台助選，更能進一步到台中投資，讓國際人脈轉化為城市發展的力量。

近百名海外助選團成員專程返台挺江，成為這場造勢活動的一大亮點，也讓現場除了展現地方支持者的動員能量，更增添國際助選的特殊景象。

整場活動從江啟臣進場開始就掀起高潮，支持者爭相握手、揮手歡呼，近百名海外助選團的現身，更成為這場造勢活動的特殊焦點。一名團員表示，在國外多年，重新感受選舉氣氛，現場有跨越國內外的挺江氣勢。

國民黨台中市長候選人江啟臣在立委楊瓊瓔等人陪同下大進場。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣在新北市長侯友宜等人陪同下大進場。記者陳秋雲／攝影