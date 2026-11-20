國民黨新北市長候選人李四川在立法院長韓國瑜的陪同下，今天晚間在新店區展開車隊掃街拜票行程。兩人在車隊正式出發前共同接受媒體訪問，針對過去共事經驗、公務生涯歷練以及選戰最後階段的催票策略發表談話，吸引不少新店當地支持者不畏寒冷天氣到場聲援。

李四川在出發前受訪時首先對韓國瑜在百忙之中抽空前來陪同車掃表達感謝。他回顧兩人過去在高雄市政府共事的經驗指出，當時團隊共同奮鬥推動「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設政績，皆是在韓國瑜的帶領下逐步完成。同時，李四川也特別向今晚前來新店現場的鄉親致謝，感謝大家在寒冷的氣候中依然到場為他加油打氣，給予實質的鼓勵。

談及當前的選舉情勢，李四川坦言今年的新北市長選戰確實相當激烈。他表示，在選情緊繃的情況下，競選團隊目前最欠缺的是「三票」，也就是支持者幫忙「拉票」、積極「催票」，以及最關鍵的在11月28日投票日當天親自「出來投票」。因此，他公開懇託所有支持他的鄉親能夠成為他的分身，在最後關頭全力協助拉票與催票，並呼籲民眾無論11月28日當天是否颳風下雨，都務必要出門投下神聖的一票。

隨後受訪的立法院長韓國瑜則從李四川的公務資歷切入，向新北市民推薦這位昔日戰友。韓國瑜表示，凡是認識李四川的朋友都知道，在過去長達40年的公務生涯中，李四川最鮮明的招牌與個人名片就是「腳踏實地」四個字。他細數李四川的歷練，從新北市、高雄市到台北市，幾十年來始終如一，從最基層三職等的公務人員做起，一路歷練至最高的行政院秘書長職務，這張代表實幹精神的名片從未讓民眾失望，因此他呼籲新北市民務必擦亮眼睛，全力給予支持。

韓國瑜在談話中進一步表達對李四川執政能力的信心。他指出，只要李四川順利當選新北市長，從上任的第二天開始，他必定會選擇一條為新北市民全力以赴、認真打拚的道路。韓國瑜向新北市民喊話，強調這座城市需要一位能夠真正帶領大家、全心服務市民並為新北市發展努力的市長，而李四川正是能夠勝任此重任的人選。

在訪談的最後，韓國瑜再次向選民懇託，認為在這次選舉中支持李四川是市民最明智且最有智慧的決定，並重申李四川絕對不會辜負新北市民的期待。兩人在完成出發前的媒體聯訪後，隨即登上宣傳車隊，在現場支持者的歡呼聲中展開新店區的晚間掃街行程，全力向沿途居民尋求選票支持。