立法院長韓國瑜晚上陪同新北市長候選人李四川，從新店競總出發，與黨籍新店地區的市議員候選人陳儀君、黃心華、游皓麟、劉哲彰一同在新店地區進行大車掃。

李四川出發前表示，以前和韓院長在高雄我們共同奮鬥。盛讚韓市長的政績路平燈亮水溝通。

李四川表示，今年這選情確實是相當的激烈。在選戰這麼激烈之下，真的是缺三票，缺拉票，缺催票，還投票。

李四川呼籲，最重要一定要在11月28號，出來投票。一定要幫忙拉票，催票。 一定要催出來在11月28號出來投票。

韓國瑜表示，凡是認識李四川的好朋友們都知道，過去40年來在公務生涯，李四川的招牌，李四川的名片就是四個字「腳踏實地」。

韓國瑜表示，從高雄、從新北到台北市，幾十年來如一日。最基層三職等的公務員到最高的行政院秘書長， 李四川這一張名片從來不會讓民眾失望。

韓國瑜進一步表示，對李四川有信心，一當選新北市長的第二天開始，一定會為新北市民全力以赴認真打拼的道路。呼籲支持李四川是最明智的選擇，也是最有智慧的選擇。李四川一定不會讓新北市民失望。

新北市長候選人李四川，從新店競總出發，與在新店地區進行大車掃。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜（右）晚上陪同新北市長候選人李四川（左），從新店競總出發，與在新店地區進行大車掃。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜（中）晚上陪同新北市長候選人李四川（左三），從新店競總出發，與黨籍新店地區的巿議員候選人陳儀君、黃心華、游皓麟、劉哲彰一同在新店地區進行大車掃。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜（右）晚上陪同新北市長候選人李四川（左），從新店競總出發，與在新店地區進行大車掃。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜（中）晚上陪同新北市長候選人李四川（左），一同在新店地區進行大車掃。韓國瑜表示，李四川的名片就是四個字「腳踏實地」。記者黃義書／攝影