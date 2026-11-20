選舉倒數8天，台中市長、台北市長蔣萬安競總主委盧秀燕今發布影片，喊話民眾投票，她說，希望下一代不必因為意見不同而失去朋友，不必因為說出真話而感到恐懼，更不必因為政治立場而懷疑自己的價值，希望台灣永遠容得下不同的聲音。

盧秀燕在九合一選舉中，擔任台北市長蔣萬安以及台中市長候選人江啟臣的競選總部主委，選在投票前8天，公布這段影片，表情嚴肅向選民喊話。

她說，親愛的朋友，是不是有些訊息明明已經打好了，最後卻刪除沒有送出？ 在朋友面前不想爭論，在家人面前不願傷感情，在網路上擔心一句話，就換來無止境的出征和霸凌。不敢發文了，不想留言了，連表達一個想法都要先看看風向，「你不得不選擇沉默」。

盧秀燕表示，「你不說我也懂，我懂你的顧慮，理解你的無奈，更為你的選擇沉默而感到心疼」。回頭看看台灣走過的路，曾經為了民主走上街頭，為了自由付出代價，爭取的不是只有說話的權利，不是只有表達的自由，而是即使意見不同，也不必害怕的尊嚴。

她說，「我們曾經那麼勇敢，因為我們知道，不同意不代表是敵人」真正的民主，更不應該讓人害怕。一個真正自由的國家，應該聽得見支持的掌聲，容得下反對的聲音，更不能忽略那些還沒有說出口的心聲。

盧秀燕指出，11月28日無論政治立場為何，「選票都讓你有權決定國家的命運，請珍惜自己的投票權」；「你的選票，你的心聲，你的自由，或是免於恐懼的反抗」。