雲林縣長張麗善今北上新竹市力挺欲連任的新竹市長高虹安，並以車隊方式在竹市北區掃街，張麗善以台語向支持者催票表示，「厝若起一半，師傅毋通換」，11月28日一定要將高虹安留在新竹市政府，繼續為新竹市民、新竹市的優質市政打拚。

高虹安競選總部指出，雲林縣政府近年與新竹市政府都在加強城市交流並分享彼此施政經驗，雖然新竹市與雲林縣在產業結構截然不同，但在教育創新、青年發展及永續推動的施政推動是彼此的共同點。

去年雙方市政團隊作市政交流時，新竹市就以推動智慧教育、數位實驗高中及運動場館建設等成果為主題分享，雲林縣則以「雲林心教育，智慧教育翻轉偏鄉命運」，分享智慧教育推動成果。

高虹安競選總部說，去年的反惡罷期間，張麗善也站上第一線力挺高虹安，籲民眾出門投下不同意票；此外，過去在擔任立委期間，就曾獲高虹安邀請前來新竹市參與「心晴好孕，幸福生養」沙龍論壇的雲林縣長候選人張嘉郡，就是張麗善的姪女，而張嘉郡在選戰最後階段在雲林拚選舉，姑姑則抽空北上支持高虹安，顯示新竹市與雲林縣以及高虹安與張麗善、張嘉郡姑姪的關係都相當緊密。

張麗善今天帶來象徵「凍蒜」的雲林蒜頭，以及「有好事發生」的雲林花生贈送予高虹安，祝福高虹安有高票當選的好事發生。

高虹安指出，張麗善在「女力縣市長聯盟」當中，是很值得學習的縣長姊姊，過去她就常來到新竹市推銷雲林農漁產品，之前也到巨城推銷過鰻魚，因此雲林縣與新竹市的關係是很緊密的。距離投票日只剩下大概8天的時間，謝謝麗善來幫忙應援，希望在11月28日能夠贏得最終的勝利，而新竹市若有認識雲林的好朋友，當然也要幫「嘉郡縣長」加油、拉票。

張麗善指出，這幾年新竹市政府跟雲林縣政府有很好的交流與溝通，也有互相的合作，因為新竹市是很大的消費市場，每一次「雲林良品」來到新竹市，廠商都非常開心，因為可以收穫滿滿、業績長紅，因此雲林縣這個農業大縣與新竹市這個科技城市，能夠互相合作是最棒的。

尤其高虹安在這幾年的執政期間表現非常優秀，她本身不只有科技力，還有數位與資訊的管理能力，是非常專業的市長。所以在新竹科學園區所在的新竹市、一個台灣科技發展最重要的基地上，一定要選出一個好市長、具有專業的好市長，選民一定要讓高虹安繼續帶領市政，完成新竹市的規畫。

張麗善說，很佩服虹安在財政紀律上已經將財政健全化，讓新竹市睽違30年成為一個「零負債」的縣市，而且不只財政健全，包括公共建設、社會福利、生育津貼、育兒環境、教育、醫療以及交通設施，都唯有高虹安能夠繼續優化，將新竹市打造成真正的科技城市。