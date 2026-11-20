民進黨南投縣長候選人温世政今晚舉辦大型造勢晚會，黨內北北基桃市長候選人跨區站台，台北市長候選人沈伯洋更打出「半個埔里人」牌，透露母親是埔里人，外祖父曾在當地擔任警察，母親也曾在埔里國中教英文。他並從焚化爐、交通、醫療到產業升級，批評南投缺乏長遠發展願景，呼籲選民給温世政機會。

沈伯洋表示，自己與埔里淵源深厚，過去曾有一段時間設籍埔里，童年也常在當地活動，熟悉西安路及地方小吃。埔里不只是母親的故鄉，也是自己的成長記憶，希望透過這層淵源，與南投鄉親建立更多連結。

沈伯洋指出，這半年來，越來越多人加入改變南投的行列，就像一滴滴小水滴逐漸匯聚，代表地方仍有改變的勇氣與希望。他認為，地方治理不能只處理市場衛生、道路交通等眼前問題，更重要的是提出長期發展願景。

他以南投為例，從交通如何銜接高鐵、醫療資源如何升級，到年輕人留鄉就業、孩子教育選擇及產業發展，都需要縣府提出未來5年、10年甚至20年的具體規畫，而不是只著眼於當下。

沈伯洋也點名焚化爐爭議，認為地方民眾對許多問題期待多年，卻始終看不到改變，逐漸從積極爭取變成無奈接受。他表示，南投需要的不只是大型建設，更要讓中央補助款真正落實在民眾生活，包括創造工作機會、改善交通、提升醫療及照顧服務。

談到產業發展，沈伯洋提出將AI科技導入傳統產業，認為南投擁有茶產業及農業基礎，應善用科技協助產業升級，並與台中及其他城市串聯，讓科技發展成果不只集中在大都市。

沈伯洋最後表示，温世政具備博士及教授背景，也有專業人脈與資源，能從地方需求擘畫長期發展。他呼籲南投不能只是延續過去的治理模式，應讓更多人看見未來可能性，盼選民11月28日給温世政機會，為南投尋找不同的發展方向。