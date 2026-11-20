選戰進入黃金周，國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在神岡舉辦造勢晚會，新北市長侯友宜南下站台，肯定江啟臣提出的「20分鐘生活圈」政見，強調完善捷運、國道及快速道路路網，才能提升交通便利性，帶動都市發展，呼籲力挺國民黨「333靠山連線」。

侯友宜致詞表示，他從警界到公職服務長達50年，看待政治人物最重要的是是非分明、務實做事。新北市與大台中同樣有29個行政區，涵蓋市區、山線、海線及偏鄉，城市發展型態相近，交通路網更是帶動城市進步的重要關鍵。

侯友宜以新北市推動軌道建設經驗指出，捷運建設不只是交通工程，更攸關市民就醫、通勤及長者在地安養。他肯定江啟臣提出的「20分鐘生活圈」，認為透過完善捷運、國道及快速道路網絡，縮短區域間交通時間，才能讓市民生活更便利，促進都市更新與地方發展。

在產業發展方面，侯友宜指出，台中擁有傳統產業及精密機械等重要產業聚落，面對國際競爭，必須加速導入AI智慧化，推動產業升級，為年輕人創造更多在地就業機會。他認為，江啟臣的政見兼顧交通建設與產業轉型，有助接續市長盧秀燕的施政基礎，帶領台中持續向前。

侯友宜也替新北市長候選人李四川拉票，笑稱台中與新北有許多親友及「娘家」連結，拜託台中鄉親若有親友住在新北，務必打電話催票。

他提到，江啟臣、李四川及高雄市長候選人柯志恩此次都抽中3號，組成「333靠山連線」，象徵北中南相互支持，呼籲選民集中選票，支持3號候選人。