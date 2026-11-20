民進黨今晚在台中舉辦大型造勢晚會「洋流慧聚杰伴童行」，包含台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等人，賴清德總統也會壓軸登場。晚上8時許，主持人、立委吳思瑤喊出現場超過6萬人，再次喊話11月28日勇敢站出來投票。

民進黨立院黨團總召、何欣純競總主委蔡其昌率先登台，先批評藍營近日不斷抹黑攻擊何，比如質疑她不延續老人健保補助、不支持超巨蛋；抹黑就給國民黨贏，何欣純要贏的是市長選舉。蔡說，何要做3件事，用合作取代對抗、承擔取代推諉、扎實的內容取代華麗的包裝，讓台中找回光榮。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安說，苗栗處在最接近改變的時刻，要用正面選舉贏回苗栗，她和何欣純、彰化縣長候選人陳素月都抽到1號，希望中台灣一起拿下第一名。陳素月力推中捷延伸彰化、延續老人健保補助等政策，呼籲鄉親不要受到謠言影響。

民進黨基隆市長候選人童子瑋批評，現任台中市長盧秀燕和基隆市長謝國樑平時不見人影，只有選前3個月才會出現，相反的，自己和何欣純平常出現在基隆、台中的大街小巷服務市民；若2人都當選，未來基隆港與台中港可以合作，共創雙贏。

民進黨桃園市長候選人黃世杰回憶，自己和何欣純曾在立院共事，何是爭取最多建設的立委，每次質詢準備充分、切中要點；桃園與台中都有許多年輕人，可以在AI、無人載具、機具、光學等產業合作，拜託在台中的桃園人、在桃園的台中人返鄉投票。

晚上8時許黃世杰致詞結束，進入中場表演時間，吳思瑤宣布現場超過6萬人，感謝台中鄉親不畏寒流，展現強大熱情。隨後知名樂團滅火器登台演出，將全場氣氛引燃到最高點。

民進黨基隆市長候選人童子瑋批評，現任台中市長盧秀燕和基隆市長謝國樑平時不見人影，只有選前3個月才會出現。記者陳敬丰／攝影

民進黨立院黨團總召、何欣純競總主委蔡其昌說，何欣純要做3件事，用合作取代對抗、承擔取代推諉、扎實的內容取代華麗的包裝，讓台中找回光榮。記者陳敬丰／攝影

知名樂團滅火器登台演出，將全場氣氛引燃到最高點。記者陳敬丰／攝影