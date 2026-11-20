國民黨台南市長候選人謝龍介，晚間在公辦政見會講台上擺一尊關聖帝君神像，多次對神明發誓，若上任就拆除烏山頭水庫光電板，會「用生命挑戰官商勾結、清除弊案戰鬥到底」，並質疑陳亭妃「反對台南市民拿到全民退稅兩萬元」。

針對陳亭妃說明如何解決烏山頭太陽能光電板問題，謝龍介不斷的說，他要用生命保證一上任就拆除光電板，在關聖帝君前面發誓要「用生命戰鬥到底」，如果明年上任後如果沒有拆掉光電板，他馬上辭職，不會像陳亭妃那樣，「還要喝光電水喝到121年。」

18年守護台南為什麼光電板在烏山頭水庫他都沒講直到颱風颳壞十多萬片，才又來宣稱要處理。她還說賴清德總統對光電板很反感，交代第二期絕對不能再設，既然是這樣也代表說第一期就不應該生應該支持他。

他又再提重點政見婚育宅，並質疑科技執法罰單，上任後一定全面清查交通違規照相錄影設備，如果設置後沒有減少違規事故，就要調整撤除，要求執法必須重視程序正義。

謝龍介表示，因為今年股市經濟表現是有史以來最佳，明天稅收也將創歷史新高，立法院因而今天三讀通過國民黨團所提的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例。全民退稅兩萬元，因陳亭妃「沒去投反對、才會通過」，質疑「陳亭妃不支持市民領退稅兩萬元。」

謝龍介結束說明前激動重申，要用四年的時間剷除過去33年的官商勾結、黑暗誤會的都請全部清理乾淨，呼籲鄉親出來投票當後盾，支持他完成。

而率先上場的葉人文逐一說明他的六大政見：虐童嚴懲機制與新住民福利、多元文化握手，身心障礙者、無障礙福利，台南每區多間親子悠遊館，台南室內親子樂園補助，2050淨零碳排提升計劃。

各方關注的光電板問題葉人文說，這是他的專業，要拆除烏山頭水庫的光電板，讓他來能夠完善處理。他說，「我是無黨籍的，不受藍綠控制是無敵的，當選最能夠監督藍綠兩邊。」

台南市長選舉公辦政見會謝龍介講台放關公像舉手發誓「用生命戰官商勾結」。記者周宗禎／攝影

台南市長選舉公辦政見會開始前四名候選人合照。記者周宗禎／攝影