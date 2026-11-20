台北市長蔣萬安晚間在士林承德公園發放「光榮台北」明信片，排隊時突遇一對夏莉絲幼托機構涉兒虐案的家長，先高喊「蔣萬安凍蒜」表達支持，隨後當場下跪陳情，懇請市長協助處理退費問題，原訂已取消11月27日消費爭議調解會議，不能延期。蔣萬安立即扶起這對夫妻，承諾「我會來處理」絕對不會讓業者逃避法律責任。

台北市私立夏莉絲幼托機構涉兒虐案，原訂27日召開的消費爭議調解會議，因業者明確表示拒絕出席，台北市法務局日前也宣布延期辦理，後續將先啟動行政調查釐清事實，並另行通知新的調解期日。法務局日前指出，業者以「身體狀況不佳」以及「家長已提刑事告訴、希望等檢方偵查結果」為由不願派員出席，法務局也譴責。

蔣萬安發放「光榮台北」明信片時，該對夫妻也排隊，等到見到蔣萬安時，突然下跪，蔣萬安見狀，立即上前扶起2人，說先起來、先起來說。得知對方陳情，也一直說「我會來處理」。

受害者的父親說，不要再讓法務局延期了，因為快半年了，不要延期，業者不來市府就做裁定；母親也說，拜託市長救孩子，口中還說「市長凍蒜」。

陪同造勢的立委徐巧芯也在一旁說，沒有問題，我們就按原本時間。業者如果不來，是他的事，市府該做的事情還是要做。議員張斯綱也說，會要求法務局。

蔣萬安也說，「我們盡全力來幫爭取權益，沒有問題，我已經講過很多次」絕對不會讓業者逃避法律責任。受害者父親說，拖到現在3個月了，業者的調解方案都沒有跟他們講，又說延期。徐巧芯說，會跟法務局說就是維持27日。

受害者父親說，這陣子對家長來說，最辛苦的就是孩子受傷，還要同時追究責任，其實身心非常的疲乏，孩子送到新的學校，家長明顯感受到在兒虐環境下對孩子的影響，在語言、身體發展都受到嚴重的影響，所有家長身心都受到非常大的衝擊，這件事情真的很嚴重，他們才會不斷想要請命。