選戰最後倒數，藍綠全力催票，藍白合也成選前焦點。民眾黨創黨主席柯文哲今南下高雄輔選表態全黨挺柯志恩、小草百分百支持她；面對白營送暖，柯志恩回應，感謝情義相挺，並承諾力挺民眾黨提名議員候選人林于凱進入議會。

柯志恩透露，原訂上午與柯文哲聯合車隊掃街，卻因立法院表決未能成行，只好向對方說聲抱歉，但她強調，未來一定力挺林于凱順利進入市議會，與國民黨議員共同監督市政，「藍白一起合作，才能讓高雄政治越來越清明」。

至於藍白在立法院相關法案出現歧見，是否擔心影響支持者投票意願？柯志恩表示，每個政黨都有各自堅持的想法，雙方經過多次溝通，已取得彼此諒解，到了最後階段，各黨團仍有自己的主張，應予尊重。

至於AI科技帶來經濟紅利，柯志恩認為，當然應該回饋全民，這也是經過多次討論後的共識，對相關法案完成三讀既高興又期待，希望後續能夠落實，讓全民真正享受到經濟發展成果。

選前最後衝刺，柯志恩今天密集展開車掃行程，燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安、岡山，媒體追問賴陣營質疑複製車掃路線，她表示，車掃行程早就規畫，何來複製？

對於車掃人氣超旺，許多民眾自發性到場應援，她笑說，相對於4年前熱情程度讓她相當驚訝，不管主動搖下車窗比出OK手勢，還有人路邊停下來幫她加油打氣，支持人數和表態意願都明顯增加。

柯志恩說，距離投票只剩最後幾天，將持續深入基層全力衝刺，爭取選民認同，也向北漂高雄子弟喊話，投票是公民權，在外地工作、求學的年輕人都能返鄉投票。