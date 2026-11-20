選戰倒數七天，台中市長候選人江啟臣今晚（20日）回到山城本命區舉行「齊聚山城、眾志成臣」大型造勢晚會。江啟臣在致詞時向鄉親感性喊話，表示自己從山城出發，爭取服務大台中的機會，台中超越台中，升級旗艦城。

儘管晚間天候不佳、飄起雨絲，晚會現場依然聚集大批民眾。從現場畫面可以看到，工作人員與地方團隊第一時間便在後台忙著發放輕便雨衣照料鄉親，台下許多長輩與親子也穿上雨衣在雨中全程相挺，展現風雨無阻的凝聚。

江啟臣致詞時回顧自己從學者、政務官、民代、黨主席到立法院副院長的歷練，並表示不管我做任何事情，我都有一個想法，我希望把台中放在世界的地圖上面，我要讓世界看到我們台中。

他提到，過去在新聞局長任內與前市長胡志強合作，將李安的「少年PI的奇幻漂流」拉來台中拍攝，打造亞洲唯一的造浪池；在立法院任內更頻繁邀請各國議長與外賓造訪台中花海、品嚐太陽餅。江啟臣轉述外賓對台中的評價：「甚至有的外賓告訴我說，你們台中比較像首都耶！台中走出去、世界走進來，這不是我說的，這真的是我們的外賓說的。」

展望未來，江啟臣表示，過去八年現任市長盧秀燕打下了很好的基石，接下來他希望能順利接棒，「我們不只守護台中，我們還要升級台中。」他勾勒出台中未來黃金十年的藍圖，強調台中要推動「國際化、智慧化、永續化」，包含打造國際會展城市、發展無人載具與機器人產業，並運用AI與機器人協助農民發展智慧農業。

江啟臣指出：「因為國際化就是要幫大家賺錢，智慧化就是要幫大家省時間。」他希望讓百工百業蓬勃發展、帶動勞工加薪，成為一個「幫你省時間、幫你賺錢」的市長。

針對市政延續性，江啟臣向台下選民喊話，強調自己與台上的議員、里長是同一團隊，並提到過去曾有東豐快速道路停工的經驗，他問現場民眾：「你還想要再看到斷橋嗎？你的老人健保要被斷掉嗎？」他隨後向選民承諾「選江啟臣不會停掉你的老人健保補助，選江啟臣不會讓你煩惱現在

在做的事情突然不做了，你現在有的福利突然要被取消了，我們正在蓋的重大建設超巨蛋也好、巨蛋也好，又要改變計畫，這些你都不用擔心，我們一定可以無縫接軌、加速前進。」

最後，江啟臣感性感謝山城與豐原鄉親長年的栽培，並在選前最後一週發出催票令，表示「這8年來我一直在累積對台中的願景，還有台中的政見，也因此我要拜託大家11月28號，這一個關鍵的時間點，也是台中未來黃金10年的關鍵時間點。」