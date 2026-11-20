2026年九合一選舉進入選前黃金週最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋於今天下午前往台中，與同黨台中市長候選人何欣純合體展開「洋流號」車隊掃街拜票行程，為中台灣選情凝聚氣勢。

沈伯洋與何欣純下午3時先前往台中市北區元保宮參香祈福。出發前，廟埕前已聚集大量支持者高舉「洋流」、「欣潮」旗幟與自製標語，高呼「台北的市長沈伯洋、台中的市長何欣純」。何欣純在現場致贈台中在地美食東泉辣椒醬與大麵羹給沈伯洋，表示希望透過「洋流欣潮」的結合，維持正面溫暖的選戰氛圍。

沈伯洋在致詞時提到自己過去曾居住過台中，並喊出「決戰中台灣」。他表示，台灣民主化30多年來，此次選舉希望能改變台灣的選舉文化與氣氛，且全球都在關注台灣的選舉動向，呼籲支持者下週務必返鄉投票並支持何欣純。

車隊原定下午3時20分出發，因現場群眾過於熱情，延至3時40分才順利啟動。此次車掃路線全長約18公里，行經北區、北屯、西屯及南屯等區，沿線設有33處由綠營民代與候選人設置的應援加油站發放限量飄帶。途中除了有許多民眾在路口與天橋揮手致意，也有多名綁著飄帶的機車騎士與跑者跟隨車隊陪跑，競選團隊則沿途廣播提醒民眾注意交通安全、勿緊跟車隊。由於沿途互動熱烈，原定100分鐘的行程延長至約140分鐘，直到傍晚6時許才抵達終點文心森林公園。

台北市長候選人沈伯洋在台中進行車隊掃街時玩手指風車。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純（左）與台北市長候選人沈伯洋（右）在台中合體進行車隊掃街，有瘋狂粉絲探出車窗互動。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純與台北市長候選人沈伯洋在台中合體進行車隊掃街，有民眾沿路陪跑。記者黃仲裕／攝影

有民眾拿出東泉辣椒醬吸引車隊注意。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純（左）與台北市長候選人沈伯洋（右）在台中合體進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影