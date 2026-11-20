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影／洋流伴欣潮 沈伯洋合體何欣純台中市區車掃萬人爭睹
2026年九合一選舉進入選前黃金週最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋於今天下午前往台中，與同黨台中市長候選人何欣純合體展開「洋流號」車隊掃街拜票行程，為中台灣選情凝聚氣勢。
沈伯洋與何欣純下午3時先前往台中市北區元保宮參香祈福。出發前，廟埕前已聚集大量支持者高舉「洋流」、「欣潮」旗幟與自製標語，高呼「台北的市長沈伯洋、台中的市長何欣純」。何欣純在現場致贈台中在地美食東泉辣椒醬與大麵羹給沈伯洋，表示希望透過「洋流欣潮」的結合，維持正面溫暖的選戰氛圍。
沈伯洋在致詞時提到自己過去曾居住過台中，並喊出「決戰中台灣」。他表示，台灣民主化30多年來，此次選舉希望能改變台灣的選舉文化與氣氛，且全球都在關注台灣的選舉動向，呼籲支持者下週務必返鄉投票並支持何欣純。
車隊原定下午3時20分出發，因現場群眾過於熱情，延至3時40分才順利啟動。此次車掃路線全長約18公里，行經北區、北屯、西屯及南屯等區，沿線設有33處由綠營民代與候選人設置的應援加油站發放限量飄帶。途中除了有許多民眾在路口與天橋揮手致意，也有多名綁著飄帶的機車騎士與跑者跟隨車隊陪跑，競選團隊則沿途廣播提醒民眾注意交通安全、勿緊跟車隊。由於沿途互動熱烈，原定100分鐘的行程延長至約140分鐘，直到傍晚6時許才抵達終點文心森林公園。
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