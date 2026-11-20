國民黨新北市長候選人李四川今天下午持續進行「海納百川」車掃行程，先後走訪新店安坑與深坑地區，車隊行經沿途時獲得當地鄉親揮手致意並高喊「川伯加油」，有健身猛男直接脫掉上衣，大方秀出結實肌肉，以吸睛又別具創意的方式為李四川應援。

掃街過程中，不少民眾提前在路旁等候車隊經過，有支持者站在自家陽台揮手，也有行經的汽車駕駛搖下車窗比出3號手勢。有社區保全人員跑出崗哨致意、工廠員工走出廠房加油，有健身民眾脫去上衣展示肌肉為車隊應援。

在正式展開車掃前，李四川前往新店安坑太平宮參香祈福，太平宮董事長廖金雄陪同參拜，祈求地方平安與居民安居樂業。

完成安坑行程後，李四川隨後轉往深坑水尾福德宮參拜，接續展開深坑地區車隊掃街。競選團隊指出，車隊行經深坑街道時正值學生放學時段，沿途可見不少學生向車隊揮手歡呼，有民眾手持造型提袋向李四川打招呼，吸引路人目光。

在政策議題方面，李四川針對新店安坑部分地勢較高社區長期面臨的自來水水壓不足問題作出回應。他表示，過去在台北縣政府及新北市政府任職期間，曾多次與地方人士針對用水需求、加壓站設置及土地取得等問題做討論，並研議相關法令修訂方向。

李四川指出，未來若有機會擔任新北市長，將會全力協調相關權責單位，針對安坑地區的用水問題逐一進行檢討與改善。他強調，基礎民生建設雖然未必是外觀顯眼的大型工程，但只要能夠實際解決市民日常生活中的不便，就是市政府團隊應該認真執行的工作重點。

談及深坑地區的未來發展規劃，李四川說，深坑不僅擁有全國知名的深坑老街，同時具備豐富的自然景觀與觀光資源，而聯外交通一直是影響地方發展的重要課題。因此，他提出將全力推動深坑輕軌建設加速落地，以改善當地的交通瓶頸。

除了既有的輕軌規畫外，李四川也表示，將研議把深坑輕軌路線進一步延伸至石碇地區，串聯台北市立動物園、木柵、深坑與石碇等區域。他認為，透過提升軌道大眾運輸的整體量能，不僅能讓當地居民的日常通勤更加便利，也能吸引遊客搭乘大眾運輸工具暢遊深坑與石碇，進而帶動周邊觀光與地方產業的發展。

今天「海納百川」車隊掃街過程中，有不少民眾提前在路旁等候車隊經過，部分居民站在自家陽台揮手，也有行經的汽車駕駛搖下車窗比出代表候選人號次的3號手勢。圖／李四川競總提供

國民黨新北市長候選人李四川今天下午持續進行「海納百川」車隊掃街行程，先後走訪新店安坑與深坑地區，獲得許多當地鄉親揮手致意並高喊「川伯加油」。圖／李四川競總提供

今日「海納百川」車隊掃街過程中，有不少民眾提前在路旁等候車隊經過比出代表候選人號次的3號手勢，為川伯加油。圖／李四川競總提供

國民黨新北市長候選人李四川今天下午持續進行「海納百川」車隊掃街行程，先後走訪新店安坑與深坑地區，獲得當地鄉親熱情回應並高喊「川伯加油」。圖／李四川競總提供