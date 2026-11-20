台北市長蔣萬安妻子石舫亘掃街，引發極高人氣，台灣路竹醫療和平會今天在臉書貼出一名資深義工文章，分享他記憶中的路竹會義工石舫亘，已先後參加五次國內義診及一次海外印度義診。有次還帶著大兒子蔣得立一起參加，「真正的善良，也不需要特別的光環，因為每一份真心的奉獻，本身就會發光」。

路竹會資深義工李思青的文章中指出，在台灣路竹會服務多年，也認識許多默默付出的義工。每個人參與義診的初衷或許不同，但大家都有一個共同的信念：盡自己所能，為需要幫助的人帶來一點溫暖。

文中指出，在這些義診過程中，有一位與熟識的義工，她就是石舫亘。石舫亘曾在自己的書中提到，她的第一份工作，是擔任台灣路竹會的英文秘書。或許正是這段緣分，讓她與路竹會結下了長久而深厚的情誼。即使離開原本的工作崗位，她仍持續關心路竹會，並以實際行動參與義診服務。

李思青表示，多年來，她已先後參加五次國內義診及一次海外印度義診。最近參加的一次是2025年8月16日至17日，路竹會第447梯次義診前往台中松鶴、雪山坑、頂安及達觀部落，展開為期兩天一夜的醫療服務。這次石舫亘還帶著大兒子蔣得立一起參加義診。

李思青表示，此次，舫亘的工作是為前來義診的民眾剪頭髮；她的兒子則協助搬運物資，並擔任小朋友伴讀的工作。一邊是母親細心地為民眾整理儀容，一邊是年輕的孩子主動投入服務。這樣的畫面，讓我看見公益精神最美好的傳承。

「她們沒有特權也沒有要求特權」李思青表示，在「松鶴部落」當晚的義診結束後，她和兒子跟其他義工一樣，排隊洗澡，也跟大家一樣直接在水泥地上鋪著睡袋睡覺。她都會叮嚀路竹會，不要公布她的身分，只希望單純地做一名快樂的義工，這份謙遜與真誠，正是最值得珍惜與學習的地方。

他指出，公益最美的風景，不是站在台前接受掌聲，而是願意走進人群，與大家並肩付出。真正的善良，也不需要特別的光環，因為每一份真心的奉獻，本身就會發光。