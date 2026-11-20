選戰倒數，民進黨台中市長候選人何欣純今晚推出「台中迎向欣未來」造勢晚會 ，合體賴清德總統，同黨北北基桃市長、苗彰縣長候選人「洋流慧聚杰伴欣潮童行」，吸引大批支持者冒寒風細雨到場，捷運新烏日站被擠爆，騎機車群眾找不到停車位，把機車停進遠處空地，還有一對母女一度失聯，請主持人廣播「靜宜，妳在哪裡？妳媽找妳！」

晚會今晚7時10分登場，包括何欣純競總總召、立委蔡其昌，以及苗栗縣長候選人陳品安、彰化縣長候選人陳素月、基隆市長候選人童子瑋、桃園市長候選人黃世杰、新北市長候選人蘇巧慧，以及台北市長候選人沈伯洋等人站台助講，何欣純安排在晚間8時46分演講，最後由總統在9時1分致詞。

一名大里支持者表示，她和兒子騎機車到現場，沒想到人這麼多，隔壁是從外縣市來的，周邊路口都管制了，中山路沿線都停滿車，她只好把機車停在遠處空地草地內。

另一名台中支持者表示，她今晚要上大夜班，為了「洋流」拚了，搭捷運來參加晚會，然後再想辦法趕回去上班。

支持者今晚冒寒風細雨，參加民進黨台中市長候選人何欣純推出「台中迎向欣未來」造勢晚會。記者趙容萱／攝影