地方九合一選舉進入倒數階段，婦女新知基金會等16個民間團體今公布縣市首長候選人性平政見承諾投票指南。全國22縣市、81位候選人中，共39人簽署承諾，允諾建立具性別觀點的地方社會韌性、落實小內閣女性占比40%，以及推動性別平等教育委員會資訊公開、兼顧個案隱私。其中，六都國民黨、民進黨首長候選人均簽署三項承諾。

針對地方選舉，民團提出三項性別政見訴求，作為檢驗地方治理的核心指標，包括災害發生時，防災與民防體系是否能照顧到每一個人；誰有機會進入地方政府小內閣，成為決策者；以及負責地方性平教育政策、審議相關個案的性別平等教育委員會，能否兼顧政府資訊公開與當事人隱私保護。

民團指出，目前災害防救、全社會防衛韌性及民防治理體系，存在封閉、單向、缺乏包容性與交織性視角等四項問題，現行決策機制缺乏性別比例規範及性別影響評估，障礙者、移民移工、多元性別者等族群的需求也難以被看見。因此，要求候選人承諾當選後成立專責委員會，邀請多元代表參與，制定並審議災害防救、全社會防衛韌性及民防的性別主流化計畫，且委員任一性別比例不得低於40％。

其次，民團要求提升地方政府小內閣的性別比例。截至今年8月底，沒有任何縣市政府小內閣達到男女各半的性別均等，僅苗栗縣42.31%、基隆市41.67%的女性比例超過四成，嘉義市更僅16.67%，是22縣市中最低。與本屆縣市首長2022年底上任時相比，14個縣市小內閣女性比例增加、7個縣市倒退、花蓮持平。其中，宜蘭縣增幅最大，從4.35%增至28%，新竹市降幅最大，從34.78%降至24%。

民團要求候選人承諾當選後，提升地方政府小內閣的多元代表性，並以女性占副首長、秘書長、一級單位主管及所屬機關首長比例達40%以上，作為階段性目標。

第三項訴求則聚焦性別平等教育委員會的資訊公開與個案隱私保護。民團要求候選人承諾，定期公布性平會決議事項執行情形、會議發言紀錄等資訊，同時制定各地方性平會資訊公開與個人資料保護的一致性準則．

民團自10月下旬起陸續聯繫各縣市首長候選人，截至今天，全國22縣市、81位候選人中，39人已簽署承諾、5人婉拒、27人尚未回覆，另有10人未能取得聯繫。39名簽署者中，有34人完整承諾三項訴求。其中，六都國民黨、民進黨市長候選人均簽署三項承諾。

各候選人簽署情形可至民團公布的網頁查詢，供選民選擇最有潛力推動在地性別平等的人選。