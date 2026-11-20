選戰進入白熱化階段，台中市長候選人江啟臣今晚（20日）回到山城本命區舉行「聚聚山城、眾志成臣」大型造勢晚會。雖然活動開場不久便迎來一陣雨勢，但現場支持者熱情不減，紛紛穿上雨衣、手持國旗在雨中力挺，展現出對江啟臣的堅定支持。

儘管天公不作美，晚會現場依然人聲鼎沸。從現場畫面可以看到，隨著雨勢落下，工作人員與地方民代團隊第一時間便在後台與周邊忙著發放輕便雨衣等物資，貼心照料前來參與的鄉親。台下民眾也井然有序地穿上雨衣，甚至有長輩帶著年幼的孩子一同前來，眾人不畏夜間濕冷，在燈光與雨絲交織下揮舞著旗幟，高喊口號，氣氛相當烈。

江啟臣深耕山城多年，此次回到最熟悉的本命區舉辦大型造勢，不僅象徵鞏固基本盤，更希望藉由「眾志成臣」的氣勢凝聚地方團結。面對開場的降雨，現場支持者也紛紛以「遇水則發」互相打氣，展現出山城鄉親風雨無阻的凝聚力，為選戰增添不少士氣。