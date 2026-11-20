民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書發文，喊話北市公務員除了感謝過去努力付出外，更開出4大承諾，包含政策規畫參採公務員意見、把時間還給公務員、他做的決定他來負責、真正尊重專業，他強調，台北的改變必須跟上市民的腳步，市政府也必須跟得上公務同仁的努力。當同仁需要市長承擔的時候，他會站在大家前面。

沈伯洋表示，作為台灣的首都台北的一舉一動備受矚目，讓這座城市每天能順利運轉，靠的是每一位公務員兢兢業業付出業務繁重任何細節都可能被放大檢視；日復一日堅守崗位的同時，也常遇到讓人感到不平的處境。

沈伯洋說，政策出了問題，首當其衝的是執行端，第一線同仁獨自承受民眾的抱怨，甚至替上級的錯誤指令背鍋，這樣的文化在公務體系裡幾乎成了潛規則。很多時候，即使心中有更好的想法，也只能配合、只能忍耐，但他認為「都已負重，不該忍辱。」此刻還願意留在公務體系的每一位，都是這座城市的天使，沒有公務員，公共事務就會停擺，沒有好的公務員，城市不會變好，生活也不會順起來。

沈伯洋也提出4大承諾，包含政策定案前，由台北研究院負責規畫，也先聽第一線同仁怎麼說。讓實際執行的同仁在決策前就參與討論，提早找出計畫裡的地雷，政策才能順利落地；會派專業團隊進到各單位，依照大家的真實需求打造AI輔助工具，把重複的事交給工具，不讓同仁犧牲私人時間自己摸索，也會推動更彈性的工作制度與身心支持，讓大家服務市民之餘，也能照顧好自己和家庭。

沈伯洋也強調，若他做的決定他來負責，若政策上路後若發現問題，會和團隊一起調整，親自向議會和市民說明，不會把同仁推上火線當擋箭牌；真正尊重同仁的專業，公務員常在層層壓力下難以施展，心力都耗在替錯誤決策善後，未來他會給專業判斷足夠的信任與空間，讓真實的意見進入決策，也讓大家有妥善的時間把事情做好。