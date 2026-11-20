民進黨台北市長候選人沈伯洋今天造訪台中，和台中市長候選人何欣純展開市區大車掃，沿途支持者眾多，高舉「洋流」「欣潮」旗幟大喊，不少人騎車跟車，還有人跟著車隊長跑，原本預計一個半小時的車掃拉長到超過2小時，何競總直呼「台中有史以來人數最多的車掃」。

沈伯洋與何欣純下午3時抵達北區元保宮，原本預計3時20分出發，支持者非常熱情，車隊3時40分才有辦法出發，行經進化北路、北屯路、健行路、崇德路、松竹路，再從北屯路彎回文心路，一路開到文心森林公園；何競總本擬下午5時結束車掃，但沿途民眾太多，下午6時才抵達終點。

2個小時的車掃過程，沿路幾乎都是拿著「洋流」「欣潮」的支持者，看到車隊經過，大聲高喊「台北的市長沈伯洋」「台中的市長何欣純」，綠營32名議員候選人沿線設置的加油點，支持者更密集，一齊高喊「沈伯洋凍蒜」「何欣純凍蒜」。

大批掛著「欣潮」「洋流」飄帶的機車騎士沿途跟隨，還有十數名支持者身穿長跑裝束，跟著車隊一路奔跑。何欣純競總不得不廣播勸導，請支持者不要跟隨車隊，否則可能造成交通危險，也請機車騎士與車隊保持距離，盡量靠右。車隊從下午掃到晚上，愈夜愈火熱。

何欣純今晚7時還會在烏日高鐵站附近舉辦「洋流慧聚、杰伴童行」造勢大會，沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰等人到場，賴清德總統也會壓軸現身；車隊掃街結束後，大批支持者要從文心森林公園站搭捷運到高鐵台中站，車廂也被擠爆。

地方人士觀察，沈何今天車掃比起2天前國民黨台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣的車掃，人數多非常多，何競總喊出「台中史上人數最多車掃」有一定道理，顯示綠營支持者對今年選舉的熱情史無前例；另一方面，能看出不少支持者來自外縣市，雖彰顯沈伯洋的號召力，未必能全數轉換成何欣純的選票。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天造訪台中，和台中市長候選人何欣純展開市區大車掃。記者陳敬丰／攝影

何競總直呼「台中有史以來人數最多的車掃」，原本預計一個半小時的車掃拉長到超過2小時。記者陳敬丰／攝影