位於北市蛋黃區被稱為「大安籠屋」的信維整宅，今年終於都更成功，管委會自發性掛出看板，支持蔣萬安連任。網友也在Threads上留言指出，以前大家都說信維整宅不可能都更，結果蔣萬安團隊真的把不可能變成可能。

信維整宅公辦都更，經過延宕多年後，今年網公告招商並在8月11日在北市住宅及都市更新中心舉辦招商說明會，預期將帶動民間投資逾80億元，創造不動產價值約188億元，打造大安區嶄新地標。

信維整宅坐落在信義路與大安路口，基地面積為3391平方公尺的完整街廓，基地緊鄰捷運大安站，坐擁文湖線及淡水信義線雙捷運，鄰近建安國小、大安國中、師大附中及大安高工，文教資源豐富；周邊1公里內涵蓋世貿信義商圈、忠孝復興商圈及大安森林公園，商業及生活機能完整。

信維都更成功，管委會掛出巨幅的選舉看板，「信維安可，非萬安不可」支持蔣萬安連任。也有網友Threads上留言指在台北市老房子這麼多，真的需要像蔣萬安這樣懂規畫又有魄力的市長繼續推動。

也有民眾留言，感謝蔣萬安，讓台北繼續安全宜居。