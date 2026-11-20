新北市長侯友宜今日下午陪同11號新北市議員候選人鄧凱勛進行車隊掃街拜票。車隊自板橋區深丘福德宮出發，沿途向市民致意並爭取支持，最終抵達新北市議會。競選團隊表示，此路線安排象徵侯友宜對青年參政的支持，期盼推動鄧凱勛進入議會為民發聲。侯友宜在活動中表態將全力支持鄧凱勛，並呼籲板橋區選民在11月28日投票日給予年輕世代服務的機會。

侯友宜表示，鄧凱勛是板橋區年輕且優秀的候選人，在選舉期間對地方事務投入許多心力，並提出多項具體政見。侯友宜指出，鄧凱勛的政見主軸涵蓋強化長輩照護以及協助年輕人在地發展，希望能讓不同世代的市民獲得更好的照顧與未來，因此他公開呼籲板橋市民透過選票支持鄧凱勛，讓他有機會進入議會為大眾服務。

競選團隊描述，儘管今日氣溫偏低，侯友宜與鄧凱勛仍共同站上宣傳車隊，沿途熱情向板橋居民揮手問候，並由侯友宜親自向市民推薦鄧凱勛。車隊行經之處吸引不少民眾駐足關注，許多支持者透過比讚、揮手以及高喊加油等方式回應，展現對候選人與車隊的鼓勵，為寒冷的天氣增添選戰熱度。

市長陪同掃街以及沿途民眾的互動，鄧凱勛表示，選戰進行至今，市民的每一個微笑與每一聲加油，都是支撐他持續努力的重要動力。他提到，站在宣傳車上聽到民眾的鼓勵聲時，總希望能循著聲音尋找對方並親自揮手致謝，同時他也對侯友宜在選戰最後階段抽空陪同車掃、協助爭取更多選民認同表達感謝。

鄧凱勛進一步指出，非常感謝市長侯友宜對他所提出「照顧長輩」與「支持年輕人」等政見的肯定。他認為，來自市長的推薦不僅是一份莫大的鼓勵，更代表著一份沉重的責任，未來他將持續加倍努力，向外界證明自己已經做好進入新北市議會的充分準備，並承諾將以具體的問政表現與地方服務，來回報板橋市民的託付與期待。

鄧凱勛強調，團隊特別將車隊掃街終點站設定在新北市議會，這不僅象徵市長侯友宜強力推薦他進入議會殿堂為民喉舌，也代表他個人願意承擔責任、全力實踐各項政見的決心。他期許自己能成為市民與市府之間的有效溝通橋樑，將基層的聲音帶入議會。

隨著選舉日程進入最後倒數階段，鄧凱勛在行程尾聲向支持者發出呼籲，懇請大家在最後關頭幫忙多拉一票，並積極向身邊的親朋好友推薦，共同搶救板橋新生代最關鍵的一席。他再次提醒選民於11月28日集中選票，支持登記11號的鄧凱勛，讓具有熱忱與行動力的年輕人有機會進入新北市議會，持續為板橋的發展打拚。

新北市長侯友宜今日下午陪同11號新北市議員候選人鄧凱勛進行車隊掃街拜票。圖／鄧凱勛競選團隊提供