選戰倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩連日大車掃，昨天由議員李亞築陪同深入路竹、阿蓮、茄萣、湖內、田寮等縣區，今天再掃進燕巢、橋頭、梓官等海線地帶，幾個行政區多屬綠營鐵票倉，但沿途獲不少鄉親相挺，車掃時間加碼延長，柯志恩陣營強調如能當選，一定成立「高高平辦公室」，拉平資源促原縣區發展。

柯志恩17日起發動大車掃，19日足跡前進高雄最北端的行政區。這趟北高雄車掃，除有路竹支持者自製繡有「柯高雄」字樣的帽子送柯志恩，還有一名阿伯送上印有「勇」字、過爐加持的的白沙屯媽祖粉紅色護腕，貼心叮囑她選戰最後關頭，要保護好身體。

車隊穿梭間，沿途聚集不少民 手持國旗應援，不少人紛比出3號手勢，表達支持，阿蓮、湖內、茄萣等地不只放鞭炮，還有民眾及宮廟直接施放煙火，讓車掃現場宛如廟會熱鬧。網路粉專、群組的鐵粉，近日都呼朋引伴，陪柯志恩衝刺選戰最後一哩。

輔選幹部表示，19日這趟車掃原訂3個半小時，最後足足延長1小時，主要是沿途地方重要人士、宮廟主委、委員及鄉親都現身力挺，不少人邀柯志恩停留、參香及合影，讓行程不斷延長。這些地區過去是綠營優勢區，柯志恩四年來不斷下鄉博感情，累積的情感終於看到回響。有綠營支持者還喊出，「這次一定要翻轉」。

柯志恩今午在媒體人陳雅琳專訪中表示，她肯定陳其邁市長施政認真，但覺得有些事情還可以做得更好。譬如高雄縣市合併已經16年，但原高雄縣區跟高雄市區的資源仍然不對等，城鄉差距仍在。

她說，或許大家感覺科技業進駐後，高雄產生很大的改變，但這些紅利是否真的進到市民的口袋，不能只看到高雄光鮮亮麗的一面，高雄其實還有很多地方需要改善。民進黨執政這麼久，地方上有些居民的生活卻沒有改變。如果這次選戰最後有機會，我一定會成立高雄平等辦公室，讓城鄉有更多建設。

柯志恩深入綠營優勢區車掃。獲不少熱情鄉親相挺。圖／柯志恩競選總部提供