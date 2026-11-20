選戰倒數8天，國民黨北市議員秦慧珠近來發言引發爭議，也遭解除黃國樑信義區常委職務。她今天下午5時許在臉書發文，並貼出10月一封寫給黃復興黃國樑黨員的信，引「老黃牛」詩自況，說明自己比任何候選人都珍惜人生中還能為民服務的機會，請大家繼續給她支持與鼓勵。

秦慧珠臉書指出，從政30多年，她始終珍惜每一份支持與鼓勵。今年10月5日，她寫了一封信給黃復興、黃國樑黨部的黨員先進，也向一路支持自己的長輩們表達感謝。從立法院到台北市議會，這30多年來，她經歷過許多風風雨雨，也遇過不少困難與挑戰。

秦慧珠表示，她知道自己個性直，說話有時候不夠圓融，也不是每個人都認同她的作風。但她始終認為，擔任民意代表，就應該認真監督市政、替市民把關，該說的話要說，該做的事更不能退縮。

秦慧珠說，有人問她，已經從政這麼多年了，為什麼還要繼續選？「因為我珍惜這份工作，也珍惜每一次能夠為民服務的機會。」就像她在信中寫的「志未」，代表的是心中的志向還沒有完成，還有許多事情想做。

秦慧珠直言，這次選舉她知道不容易，但仍然希望能繼續留在台北市議會，為松山、信義的鄉親服務。一路走來，謝謝所有支持、鼓勵她的黨員先進、長輩與好朋友。這份情誼，她不會忘記；這份為民服務的心，也不會改變。選戰進入最後階段，懇請大家繼續給她支持與鼓勵。

貼文也附上「秦慧珠給黃復興黃國樑黨員的一封信」的內容分享。