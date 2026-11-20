選戰倒數遭黃復興開鍘！秦慧珠曬致黨員信 自稱「志末」拉票盼再戰第7屆
選戰倒數8天，國民黨北市議員秦慧珠近來發言引發爭議，也遭解除黃國樑信義區常委職務。她今天下午5時許在臉書發文，並貼出10月一封寫給黃復興黃國樑黨員的信，引「老黃牛」詩自況，說明自己比任何候選人都珍惜人生中還能為民服務的機會，請大家繼續給她支持與鼓勵。
秦慧珠臉書指出，從政30多年，她始終珍惜每一份支持與鼓勵。今年10月5日，她寫了一封信給黃復興、黃國樑黨部的黨員先進，也向一路支持自己的長輩們表達感謝。從立法院到台北市議會，這30多年來，她經歷過許多風風雨雨，也遇過不少困難與挑戰。
秦慧珠表示，她知道自己個性直，說話有時候不夠圓融，也不是每個人都認同她的作風。但她始終認為，擔任民意代表，就應該認真監督市政、替市民把關，該說的話要說，該做的事更不能退縮。
秦慧珠說，有人問她，已經從政這麼多年了，為什麼還要繼續選？「因為我珍惜這份工作，也珍惜每一次能夠為民服務的機會。」就像她在信中寫的「志未」，代表的是心中的志向還沒有完成，還有許多事情想做。
秦慧珠直言，這次選舉她知道不容易，但仍然希望能繼續留在台北市議會，為松山、信義的鄉親服務。一路走來，謝謝所有支持、鼓勵她的黨員先進、長輩與好朋友。這份情誼，她不會忘記；這份為民服務的心，也不會改變。選戰進入最後階段，懇請大家繼續給她支持與鼓勵。
貼文也附上「秦慧珠給黃復興黃國樑黨員的一封信」的內容分享。
今年10月5日，慧珠寫了一封信給黃國樑的黨員先進，表達了自己再次參選的心聲。信中我自稱「志末」。後來在跑市場中碰到了一位來買菜的女士，她說妳的信我們收到了，但「志末」是甚意思？她會問這個問題，表示真的有仔細看我的信，我就用她易懂的方式簡單的說，就是同志中最小的，她點頭表示了解。
其實「志末」有很多意思，《易經·咸卦》九五爻的《象傳》：「咸其脢，志末也」，意思是心志偏向淺末、微細之處。史書或地方志的閱讀與整理中，「志末」有時也單純指「志」這一篇的最後的部分，如志末附錄、志末註記。
近義概念也可聯想到「末節」、「末務」、「微末」。總之是代表最小的，微不足道。
我當了快30年的大學通識教育的國文老師、中文系老師，但這幾年不再教書了，中文能力已退化不少。
這封10月初給黃復興與黃國樑黨員的信，其實是在引「老黃牛」詩自況，說明我比任何候選人都珍惜人生中還能為民服務的機會，請大家支持。 以下附上原信，敬請參閱。
敬愛的長輩先進
您好！感謝您的支持，讓慧珠能一直在民意代表的崗位上服務。三十餘年來，慧珠擔任過兩屆立法委員、六屆台北市議員、一屆任務型國大代表和台北縣的政務官局長。從政生涯中擔任過立委、議員、國代和政務官的人，不多。今年，慧珠要再競選第七屆的台北市議員，仍期盼得到您的支持與幫助！
立法院韓國瑜院長曾請書法家張炳煌先生書寫墨寶：「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」掛在立法院辦公室中自勉。這首詩源於當代著名詩人臧克家的詠牛詩作《老黃牛》
塊塊荒田水和泥，深耕細作走東西。
老牛亦解韶光貴，不待揚鞭自奮蹄。
詩作中的最後兩句，被張炳煌先生略作修改，將「亦解韶光貴」改成「自知夕陽晚」，更為通俗易懂。這兩句話對一個努力奮鬥、勤勉工作，現在已有點年紀的人，感受定然深刻，視之彌足珍貴，這也是慧珠的心情：珍惜人生中仍然能為自己喜歡的工作，努力付出的機會與時光！
此次選舉，慧珠要參選的是台北市松山信義區市議員，選情緊繃激烈，慧珠自當努力，慧珠也自信，以我的專業、經驗、認真，會是不辜負市民期待的好議員！但選舉是群眾的事業，每一個人、每一張票都彌足珍貴，來自您的支持與幫助，更是重中之重，彌足渴望。僅將懇託敬致尊前，深深感謝與期盼！
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