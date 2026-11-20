距離2026年九合一地方公職人員選舉僅剩最後8天，選戰白熱化。台中市長盧秀燕今（20）日在臉書發文並發布影片，以「沉默之聲」為題向選民喊話，呼籲民眾在11月28日投票日當天站出來，投下神聖的一票，「為自己勇敢一次」。

盧秀燕在貼文中感性表示：「你不說，我也懂。」她指出，一個人選擇沉默或許只是為了保護自己，但當越來越多民眾因為恐懼而保持沈默時，社會失去的不僅僅是聲音，更是說真話的勇氣。她進一步強調，最令人心痛的並非有人不敢說話，而是大眾漸漸習慣了不敢說話的狀態。

面對即將到來的選舉，盧秀燕在文中表達對台灣民主自由與下一代成長環境的關切。她寫道，不願看見台灣辛苦爭取的民主失去安心說話的自由，更不希望下一代在還沒學會勇敢表達之前，就先學會如何讓自己閉嘴。她認為，一個國家最深的危機，不在於人民擁有不同的聲音，而是人民開始害怕自己的聲音。

近期盧秀燕在多場輔選場合中曾提及，部分選民因擔心遭到網路霸凌或「出征文化」影響而不敢公開表態，行程「沉默螺旋」。

此次選前黃金周透過社群平台發文，她再次向民眾喊話，期盼大家共同守護一個「不必因為說真話而恐懼的台灣」，並呼籲選民務必在11月28日走進投票所，用選票表達真實心聲。