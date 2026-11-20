選戰倒數8天，藍白合升溫。台北市長蔣萬安今天不只與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠、北市小雞同框，明晚還要出席民眾黨造勢活動，與創黨主席柯文哲互動受矚。黃國昌強調，一定會讓大家看到想看的畫面；蔣則說，尊重主辦方的安排。

蔣萬安下午與黃國昌、邱臣遠、北市議員林珍羽和陳宥丞合體，出席民權大橋「天際之眼」大眾騎活動。蔣萬安明晚也將現身民眾黨決勝之夜造勢活動，與柯文哲合體。

蔣萬安分享騎車過程，他與邱臣遠並肩而騎，彼此分享、交流很多對於未來許多的規畫與願景，也談到今天騎的這一段，兩人過去都很常來，自己以前帶孩子和家人來這騎車、滑滑板、打籃球，蔣也想把這邊相關改造的經驗跟邱臣遠分享

蔣也表示，謝謝柯市長任內開始規畫民權大橋改建、將交通便橋留下作景觀橋，後來自己上任後，正式動工、順利完工，今天再來看當時的交通便橋改造成景觀橋、天際之眼，讓很多市民朋友可來這散步、休閒或看飛機起降，晚上也會有燈光投射，讓整個景觀橋更加漂亮。

現場也有民眾黨小雞到場，蔣萬安說，非常高興能夠跟志同道合的朋友一起並肩作戰，我們在這段期間一起努力，也把握最後衝刺階段，全力以赴，爭取勝選。

媒體問及今日合體騎腳踏車是要預告明晚6時決勝之夜活動？蔣、柯同框，會有什麼活動？蔣萬安說，一定尊重主辦方的安排，如果有機會能夠跟柯主席一起見面、向他請益交流，自己會非常珍惜。

黃國昌表示，明天特別挑選在台北市政府廣場前舉辦「民眾相挺 台灣必贏」的全國大集結的活動。地點挑選別具意義，對於柯文哲，8年市政基礎、光榮城市的打造，就是從北市府開始。明晚非常歡迎、熱情邀請蔣萬安共同與會，謝謝蔣馬上允諾。

黃國昌談及，大家關心蔣萬安跟柯文哲是不是會同框，「大家真的不用再猜了，不會只有同場不同框，明天在非常自然、融洽的互動之下，一定會讓大家看到想看的畫面。」

至於邱臣遠11月8日造勢活動，蔣萬安也錄影支持，但藍營地方傳出異音。蔣萬安說，自己與邱臣遠是立法院同事，當時一起就很多議題合作，不管是各項法案、預算審查，基於老同事情誼，一定是給他加油打氣。