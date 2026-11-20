聯合報日前刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場計畫，基市府已表達明確反對，認為應朝AI數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場，此案持續發酵，也受到各界關注。基隆市長謝國樑今天說，市府堅決反對台肥設土資場立場，明天下午中山區大遊行，請民眾一起站出來，「牽手護中山，要AI滅棄土」。

謝國樑今天在競選總部的記者會表示，「基隆要的是AI產業園區，不是棄土園區。」明天將有很多民眾站出來，大家手牽手表達堅定的立場，全力反對台肥一場設置土資場，將有立委到場支持，不只立委林沛祥，還有過去也是基隆子弟的立委，歡迎民眾一起到場參加響應。

謝國樑表示，「台肥一場未來極有可能會被拿來當成棄土空間」，這將是議員及當地居民最不樂見的，所以明天發起大遊行，反對台肥設土資場到底。下午2時在協和電廠前集合，遊行終點在台肥基隆廠前空地。

永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，這個議題可以從區域發展的文化歷史 及先天環境條件，各個面向進行意見交換與討論，讓這塊土地為協和里的居民，在「生活品質、經濟狀況、區域發展」創造更多元的價值。

張哲源說，「這裡不是中山區的垃圾場」，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。

中山區議員宋瑋莉說，當地居民都相當擔心，表達反對到底的決心，若真設置土資場，未來每天大貨車、砂石車在社區巷口穿梭，老人家跟小朋友出門上學、散步，安全誰來保障，未來也恐粉塵飛揚，中山區難道要變成二等公民的住處，中山區居民發出最嚴正的抗議。

中山區議員郭美秀表示，台肥基隆一廠周邊緊鄰文化路、中華國小、港西高架橋及住宅，台肥在規畫土資場設施之前，應先充分評估對周邊交通、環境與生活品質的衝擊。

中山區市議員候選人林祐德說，希望台肥基隆一廠朝AI數據中心等產業方向規畫，增加在地就業機會，帶動周邊發展。